Обеспечение безопасности пищевых продуктов помогает предотвратить кишечные инфекции. Перед приготовлением блюд и употреблением в сыром виде важно правильно мыть овощи. Учитывая различия в содержании влаги, условиях роста и толщине кожуры, существуют определенные нюансы этого процесса.

Все продукты необходимо мыть под прохладной проточной водой. Низкая температура помогает избежать попадания болезнетворных микроорганизмов в поры овощей. Движение воды эффективно удаляет грязь и бактерии с поверхности.

Зелень

Зелень рекомендуется замачивать в воде, предварительно перебрав листья и соцветия. Для более тщательной очистки от патогенных микроорганизмов и гельминтов можно замачивать её в солевом или уксусном растворе на 30 минут (1 ст. л. уксуса или соли на 1 л. воды).

Овощи семейства крестоцветных

Брокколи и цветная капуста не содержат значительного количества песка, поэтому их можно мыть как до, так и после нарезки. Выложите овощи в сито и промойте холодной водой.

Корнеплоды

Перед употреблением корнеплоды следует замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем очистить щеткой и промыть.

Сельдерей и фенхель

Эти овощи прочные и могут выдерживать большее давление воды. Уберите наружные дефекты с помощью овощечистки, а затем промойте перед нарезкой.

Кабачки и патиссоны

На их кожуре могут находиться патогенные микроорганизмы. Очистите поверхность от загрязнений мягкой щеткой или силиконовой насадкой, затем ополосните проточной водой.

Грибы

Важно обрабатывать грибы непосредственно перед использованием. Если их промыть и убрать в холодильник, они быстро станут слизистыми. Сначала срежьте плодоножки, затем опустите шляпки в миску с водой и перемешайте, чтобы избавиться от песка и грязи. Слейте воду и обсушите чистым полотенцем.

Лук и чеснок

Хотя эти овощи имеют защитную оболочку, их все равно следует мыть перед нарезкой. Это профилактическая мера против болезнетворных микроорганизмов. Если на поверхности осталась грязь, удалите её щеткой.

Фасоль и горошек

Мелкие овощи удобно мыть в дуршлаге. Аккуратно перемешивайте их, пока проходит вода.

Ягоды

Ягоды следует мыть в дуршлаге, раскладывая их в один слой. Держите дуршлаг под проточной водой в течение 5 минут. Клубнику имеет смысл замочить в воде на 5-10 минут, а затем ополоснуть.

Арбуз также необходимо промыть мыльной водой, а затем тщательно ополоснуть.

Фрукты

Фрукты с толстой кожурой, такие как бананы и апельсины, достаточно промыть под проточной водой с использованием щетки.

Многие привозные фрукты обрабатываются парафином для сохранения свежести. Его можно отмыть щеткой в теплой мыльной воде, а затем хорошо сполоснуть под проточной. Если кожура идеально ровная и гладкая, это может свидетельствовать о большом количестве использованного парафина — в таком случае кожуру можно полностью очистить.