Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании иммунной системы: дефицит определённых элементов может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Например, нехватка кальция (Ca) может привести к снижению свертываемости крови, почечной недостаточности и нарушениям в структуре костной ткани. Этот минерал необходим для усвоения ряда витаминов и минералов.

Психолог-диетолог Ф. Ивашкевич предупреждает о том, что некоторые продукты способствуют вымыванию кальция из организма. Однако это не означает, что от них следует полностью отказываться. Чтобы избежать гипокальциемии, достаточно ограничить потребление пальмового масла, кофе и сладостей.

Сильно снижают уровень кальция строгие диеты. Похудение под контролем специалиста не вредит здоровью, однако многие женщины прибегают к голодовке в надежде быстро избавиться от лишних килограммов. Организм испытывает стресс, и поскольку его приоритетом являются функции мозга и сердца, он начинает забирать Ca и другие минералы из костей. В результате этого женщины сталкиваются с выпадением волос, крошением зубов и ломкостью ногтей.

Для поддержания оптимального уровня кальция в организме необходимо включать в рацион молочные продукты. Рекомендуется хотя бы раз в день употреблять кефир, ряженку или творог. Полезный элемент также содержится в бобовых, зелени, орехах, бананах, зеленом чае, лососе и сардинах. Продукты, богатые кальцием, лучше всего употреблять в первой половине дня и в сочетании с витамином D. Эти элементы усиливают действие друг друга, а витамин D не усваивается кишечником без кальция.