Эксперты предсказали, кто в Латвии останется без работы в ближайшие годы

В долгосрочной перспективе — до 2040 года — их потребуется больше на 7,2 процентных пункта. Самыми растущими будут сферы строительства, профессиональных, научных и технических услуг, информационно-коммуникационной отрасли. В республике будет наблюдаться дефицит работников со специализацией в математике, строительстве, компьютерных сетях, программировании, транспортных услугах.

Между тем, востребованность персонала с простейшими навыками упадет драматически — на 33%, или на 35,8 тысяч человек. «Высшие риски безработицы ожидаемы для жителей с низким уровнем образования и без профессиональных навыков... а также из отдаленнейших от центров экономического развития регионов».

«На рынок труда в Латвии воздействует не только геополитика, но также то, что и как делаем в Латвии», - говорит эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс. По его словам, готовиться к будущим вызовам нужно уже сейчас — для предметов блока STEM (точные науки) надо выпускать должное количество учителей. «Изменения образовательной системы на рынке труда отражаются со временной задержкой — 10-15 лет. Образование есть долгосрочная политика, ибо сегодняшние студенты и завтрашние новые работники есть результат позавчерашней образовательной политики».

При этом П.Лейшкалнс утверждает, что налогообложение рабочей силы в Латвии «абсолютно конкурентоспособно с соседними государствами».