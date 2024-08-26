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Не проводить налоговую реформу было бы безответственно - Горкш 1

Бизнес
Дата публикации: 26.08.2024
BB.LV
Не проводить налоговую реформу было бы безответственно - Горкш
ФОТО: LETA

Отказ от реализации налоговой реформы был бы безответственностью, заявил в понедельник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР) Каспар Горкш, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что ЛКР ожидала от налоговой реформы повышения конкурентоспособности и сокращения бюрократии, но этого не предлагается. "Мы не увидели улучшений ни в одной из мер - наоборот", - сказал Горкш, добавив, что предложение включает в себя ряд новых мер, которые, скорее всего, еще больше усложнят тот или иной процесс.

Горкш также отметил, что предложение Минфина и партнеров по коалиции "напоминает скрытое карманничество пенсионных фондов с целью увеличения расходов бюджета".

Гендиректор ЛКР отметил, что оставить эту реформу без результатов было бы безответственным шагом.

"Завершить этот процесс без результата было бы очень безответственно и недальновидно, потому что ясно, что мы находимся в моменте спада или стагнации, и если мы не будем действовать сейчас, то через год мы можем отстать еще больше", - сказал Горкш.

Он также добавил, что нереализация реформ, промедление и продвижение поспешных предложений в какой-то степени стали визитной карточкой нынешнего правительства.

ЛКР является представителем работодателей национального уровня и партнером Кабинета министров по социально-экономическим переговорам. Миссия ЛКР – создание благоприятной для бизнеса среды в Латвии, содействие конкурентоспособности предпринимателей и представление работодателей в рамках социального диалога на национальном уровне, уровне Европейского Союза и международном уровне.

#налоги
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го августа

    Что это?! Латвия докатилась до того что об экономике и налогах рассуждает и дает какие-либо оценки футболист. Причем бывший и не самый лучший. Вот это точно полный пи...ц! Прекрасный довесок к нынешнему "президенту" и горе-премьер министру. Это реальное издевательство!

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