«Хватит блефовать, эта налоговая реформа не о снижении налогов» - Горкшс

«Следует перестать вводить в заблуждение и блефовать – эта налоговая реформа не о снижении налогов!», - заявил в эфире TV24 выразил генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс

«Если в разделе зарплата что-то и увеличится, то надо смотреть, за счет чего. Если стоит выбор – повысить НДС или залезать в пенсионный фонд, то стоит задуматься, стоит ли за этот счет повышать зарплату», - указал эксперт.

Он не согласен с тем, что ревизия основных фондов отделена от налоговой реформы - если сокращаем расходы на 5%, что, по приблизительным подсчетам, составляет чуть меньше миллиарда, то эти средства можно будет использовать для решения всех возможных задач и дополнить бюджетное пространство.

«Это был бы способ получить финансирование! Это был бы способ получить деньги и на налоговую реформу, и на внедрение механизма солидарности, и на регулирование больничных, тем самым больше вовлекая государство и улучшая качество и доступность здравоохранения, а также приоритеты безопасности», - считает он.

На данный момент налоговые поступления в госбюджет лучше, чем ожидалось, но экономика стоит на месте, а кое-где даже наблюдается спад, поэтому важно смотреть на долю государственных расходов, а не только на увеличение доходов - резюмирует Горкшс.