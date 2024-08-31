Baltijas balss logotype

«В Латвии никто не сможет прожить на 7000 евро в месяц!» Мужчина объяснил, сколько ему обходится проживание 6

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2024
Latvijas Avīze
«В Латвии никто не сможет прожить на 7000 евро в месяц!» Мужчина объяснил, сколько ему обходится проживание

«Не надо гнать! В Латвии ни один мой знакомый — друг, бизнесмен — не может прожить на 7 тысяч [евро]. На 7 тысяч я тоже не проживу», — утверждает в своем аккаунте в TikTok мужчина, который работает в соцсети с профиля «Бизнес-школа» и обещает помочь предпринимателям консультациями. Своё мнение он обосновывает конкретными примерами из своей повседневной жизни.

«Давайте возьмем те же 3 кофе в день — каждый кофе стоит 3 евро. 9 евро в день за кофе. Посчитайте, сколько это в месяц! Если вы, например, занимаетесь спортом, у меня 3 частные тренировки в неделю, каждая стоит 30 евро, 90 евро в неделю. Дальше спортзал с бассейном - 150-200 евро, как в каком месте, если ехать в нормальный отель, а не с «животными». Далее возьмем что-нибудь о здоровье, там витамины, массажи, СПА – это тоже выходит где-то 400-500 евро в месяц», – продолжает мужчина.

Он также упоминает и другие свои ежемесячные расходы - на покупку продуктов в супермаркете «Sky», тратя не менее 500 евро в неделю, что недостаточно для покупки, питание вне дома стоит около 2000 евро в месяц, и еще 1000-2000 евро уходит на развлечения и алкоголь.

Мужчина также утверждает, что аренда «нормальной» квартиры обходится в районе 2000-3000 евро в месяц, а стоимость автомобиля - 1500-2000 евро в месяц, не говоря уже об одежде и других покупках для себя. А нужно ведь еще и путешествовать!

«7 тысяч - это как минимум. Нет, скажем так, 10 тысяч в месяц уходит как минимум на разные расходы, совершенно простые расходы, это совершенно ничего особенного», - заключает он.

#зарплаты
38
97

Комментарии (6)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Думаю, что фантазер. Если же он реально тратит такие деньги, то просто дебил, и это не надолго. Тратя такие деньги некогда их зарабатывать.

    70
    3
  • A
    Anim
    1-го сентября

    Остался только один вопрос: а чей это сынок?

    84
    4
  • A
    Alex
    31-го августа

    О, местный с Патриков!

    69
    7
  • JD
    Janis Dombris
    31-го августа

    Уважаемые BB, мне нравится ваш новостной портал, но когда вы постите дурачков-тиктокеров, желание посещать ваш портал уменьшается.

    237
    8
  • MI
    Marija Ivanova
    Janis Dombris
    1-го сентября

    Согласна, репосты чьих-то твиттов будь то престарелая ланга или какой-то эмигрант в качестве новостей грустная практика. Кому интересны эти глупые высказывания частных лиц, тот на них подписан, почитает в твиттере и посмотрит в тиктоке. Нам зачем этот белый шум?

    29
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го августа

    И зад бриллиантами подтирать ещё... Да... как прожить?? Сплошная нужда.

    89
    2
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео