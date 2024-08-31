«В Латвии никто не сможет прожить на 7000 евро в месяц!» Мужчина объяснил, сколько ему обходится проживание

«Не надо гнать! В Латвии ни один мой знакомый — друг, бизнесмен — не может прожить на 7 тысяч [евро]. На 7 тысяч я тоже не проживу», — утверждает в своем аккаунте в TikTok мужчина, который работает в соцсети с профиля «Бизнес-школа» и обещает помочь предпринимателям консультациями. Своё мнение он обосновывает конкретными примерами из своей повседневной жизни.

«Давайте возьмем те же 3 кофе в день — каждый кофе стоит 3 евро. 9 евро в день за кофе. Посчитайте, сколько это в месяц! Если вы, например, занимаетесь спортом, у меня 3 частные тренировки в неделю, каждая стоит 30 евро, 90 евро в неделю. Дальше спортзал с бассейном - 150-200 евро, как в каком месте, если ехать в нормальный отель, а не с «животными». Далее возьмем что-нибудь о здоровье, там витамины, массажи, СПА – это тоже выходит где-то 400-500 евро в месяц», – продолжает мужчина.

Он также упоминает и другие свои ежемесячные расходы - на покупку продуктов в супермаркете «Sky», тратя не менее 500 евро в неделю, что недостаточно для покупки, питание вне дома стоит около 2000 евро в месяц, и еще 1000-2000 евро уходит на развлечения и алкоголь.

Мужчина также утверждает, что аренда «нормальной» квартиры обходится в районе 2000-3000 евро в месяц, а стоимость автомобиля - 1500-2000 евро в месяц, не говоря уже об одежде и других покупках для себя. А нужно ведь еще и путешествовать!

«7 тысяч - это как минимум. Нет, скажем так, 10 тысяч в месяц уходит как минимум на разные расходы, совершенно простые расходы, это совершенно ничего особенного», - заключает он.