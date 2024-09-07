Рост зарплат в госсекторе Латвии разогнался до небывалых скоростей

А что в вашем секторе?

В Латвии средняя брутто–зарплата, или оплата труда до вычета налогов, за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1671 евро, что на 9,6%, или 146 евро, больше, чем за тот же период 2023 года. По данным Центрального статистического управления, в частном секторе средняя брутто–зарплата во втором квартале 2024 года выросла на 8,3% и составила 1644 евро, а в общественном секторе средняя брутто–зарплата увеличилась на 12,4% и составила 1743 евро.

В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями компании, средняя брутто–зарплата во втором квартале этого года составила 1684 евро, продемонстрировав прирост на 12,9% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

По сравнению с первым кварталом 2024 года среднемесячная брутто–зарплата выросла на 2,9%. В частности, средняя зарплата в частном секторе выросла на 1,8%, в общественном секторе — на 5,2%, а в секторе общего правительства — на 4,8%.

Зарплаты обогнали цены

Средняя нетто–зарплата, рассчитанная с использованием применяемых на рабочем месте налогов на рабочую силу, во втором квартале 2024 года составила 1213 евро, или 72,6% от брутто–зарплаты, и за год выросла на 8,9%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост нетто–зарплаты с учетом инфляции составил 8%.

Данные статистического управления также свидетельствуют, что медиана брутто–оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале 2024 года составила 1350 евро. По сравнению со вторым кварталом 2023 года, когда медиана брутто–оплаты труда за работу на полную ставку составляла 1215 евро, она выросла на 135 евро, или на 11,1%. Медиана оплаты труда после уплаты налогов на рабочую силу (нетто) во втором квартале этого года составила 991 евро, показав в течение года прирост на 11,6%.

Такие ценные услуги

В течение года средняя зарплата стремительнее всего росла в сфере образования — на 19,6%, существенно повлияв на годовой темп роста в общественном секторе. Средняя зарплата стремительно росла и в сфере других услуг, включающую деятельность общественных, политических и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, услуги химчистки, парикмахеров, салонов красоты, похоронных бюро и другие услуги, — на 15,6%, в сфере деятельности административных и обслуживающих служб — на 14,4%, а также в сфере услуг по размещению и общественному питанию — на 11,5%.

Во всех упомянутых отраслях, кроме отрасли услуг по размещению и питанию, на резкий рост средней зарплаты повлиял не только рост заработной платы, но и сокращение численности работников в течение года.

Во втором квартале 2024 года среднемесячная зарплата за работу на полную ставку выше средней по стране была в сфере финансово–страховой деятельности, где она составляла 2847 евро, в информационно–коммуникационных услугах — 2661 евро, в энергетике — 2217 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг — 2102 евро, в госуправлении — 1959 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 1824 евро, в сфере здравоохранения и социального ухода — 1754 евро, а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации — 1747 евро.

Самая низкая средняя зарплата за работу на полную ставку была в сфере услуг размещения и общественного питания — 1094 евро до уплаты налогов.

Есть мнение

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— В то время как экономический рост будет постепенно укрепляться в конце года и ускоряться в следующем году, темпы роста заработной платы замедлятся, скорее всего, сбалансируясь на уровне 7–8%.

Одним из главных условий является стабилизация инфляционной среды. В определенных сегментах, в частности в сфере услуг, рост заработной платы будет оставаться повышенным в течение более длительного периода времени, сохраняя при этом соответствующее давление на уровень цен.

В следующем году замедление тренда роста зарплат будет усилено планами государства по сдерживанию роста фонда оплаты труда в госсекторе, однако восстановление роста экономики и напряженная ситуация на рынке труда сохранят давление на продолжение повышения зарплат работников.

Такая нормализация роста заработной платы желательна, поскольку низкие капитальные расходы и скудный рост производительности создают потенциальные риски для конкурентоспособности. Поэтому важно, чтобы по мере улучшения экономических перспектив предприниматели более активно концентрировались на инвестициях в повышение производительности, что является главной возможностью для устойчивого роста благосостояния работников.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Несмотря на паралич роста, вызванный в основном внешними условиями, рост благосостояния в этом году в целом идет хорошо. Все еще очень впечатляющий рост заработной платы — это также увеличение покупательной способности. Динамика реальной заработной платы работников в этом году похожа на компенсацию за 2022 год, который в целом был финансово успешным для предприятий, но в то же время стал крупной аварией для покупательной способности домохозяйств. Однако в дальнейшем росту заработной платы придется замедлиться, так как доходы не могут долгое время расти быстрее, чем добавленная стоимость в экономике.

За период с 2010–го по 2023 год валовой внутренний продукт Латвии на душу населения рос медленнее, чем в Литве, на 55% и 64% соответственно (в Эстонии — на 39%). Тем не менее Латвия стала лидером в странах Балтии по росту фактического индивидуального потребления, которое более непосредственно отражает благосостояние населения — она измеряет корзину товаров и услуг, которые домохозяйства покупают на свои деньги или их оплачивает государство. С 2010 года наиболее быстро потребление росло в Латвии — на 56%, в то время как в Литве — на 49% и в Эстонии — на 47%.