«Присела на корточки и помочилась; клиент был в шоке!» - чума бродяг в Риге подрывает ресторанный бизнес

Работники сферы общепита бьют тревогу по поводу нетрезвых и даже совершенно спившихся бродяг в Старой Риге, которые отпугивают отдыхающих, в результате чего страдает и без того немало «побитый» бизнес, передает Bez Tabu.

В редакцию обратились представители нескольких предприятий общественного питания, которые очень обеспокоены происходящим в Старой Риге. По одному или группами по сердцу Риги бродят все более пьяные, неприятного вида люди. Опрошенные представители индустрии рассказали, что эти лица косвенно и прямо мешают, например, злорадствуя, вторгаясь, приводя в ярость владельцев и сотрудников многих заведений Старой Риги, а также отпугивая клиентов.

«Депрессивная ситуация! Это лицо Риги, старого города. Приезжают туристы. Пьяницы беспокоят, кричат, они агрессивны. Все жалуются! Мы потеряли клиентов, в том числе местных. Больше не хотят сюда приходить. Стыдоба, рак! Кто-то должен это решить! Мы платим налоги, много налогов! Содержание ресторана обходится дорого. Это дело непростое. Решение очень простое: самоуправление должно назначить полицейских, которые постоянно курсируют по старому городу! Пусть убирают их отсюда! Извините, здесь им не место!», - негодует Чарли, менеджер одного из ресторанов.

Работники ресторана засняли множество пикантных сцен. Они зафиксировали, как пьянчуги в Старой Риге мочатся в общественных местах, сидят на обочинах улиц и распивают спиртные напитки, все ломают, спят на обочинах узких улочек. Также они сидят на террасах заведений общественного питания и баров, отпугивая отдыхающих. На смартфоне менеджера ресторана Светланы есть видео, на котором записано, как они гоняются за сотрудницей другого заведения. Светлана рассказала, что, угрожая урегулировать вопрос, персонажи схватили коллегу за то, что он потребовал покинуть террасу ресторана, который он представлял.

«Они «тусуются» здесь каждый день, пьют, бродяжничают, вымогают деньги у клиентов. Люди не могут нормально посидеть. Был случай, когда женщина сняла штаны и во всей своей «красоте» присела на корточки и пописала. Это было недалеко от нашего ресторана. Наш клиент в это время ел стейк и был в шоке! Есть клиенты, которые не хотят возвращаться», - говорит Светлана. Представители предприятий общественного питания критикуют Рижскую муниципальную полицию (РМП), которая, по их мнению, не способна обеспечить порядок. Это мнение основано на том, что деятельность бродяг не прекращается. Представители общепита рассказали, что часто сообщают стражам порядка, но те не всегда приезжают вовремя. Когда полиция вмешивается, эффект недолговечен, поскольку бродяги возвращаются в свои любимые места. По мнению опрошенных предприятий общественного питания, РМП следует постоянно патрулировать Старый город, своим присутствием удерживая людей в ненадлежащем состоянии от «тусовки» в Старой Риге и нарушений общественного порядка.

В РМП, в свою очередь, указали, что на звонки отвечают максимально быстро, но надо понимать, что ресурсы полиции ограничены. В полиции не хватает 15% сотрудников, поэтому разместить больше патрулей проблематично. При наличии ресурсов, смотря, где срочно необходимо привлечение стражей порядка, РМП делает все, что может, отметили в правоохранительных органах.

«Конечно, люди хотят видеть больше полицейских, но ресурсы ограничены. Однако следует отметить, что в Старой Риге расположено более 100 камер наблюдения РПП. Даже если сотрудников полиции физически не видно на улицах, это не значит, что они не видят того, что происходит на улице. Наблюдаем, реагируем, призываем людей, попавших в проблемные ситуации, сообщать по телефону 112», - указали в РМП.

Даже если нарушители спокойствия и общественного порядка временно удаляются из поля зрения, они возвращаются и продолжают свою деятельность. В полиции заявили, что наказания не пугают эту часть общества. «Это социальная проблема, которую, вероятно, должны решать другие службы с помощью других инструментов. Мы боремся с последствиями», - заявила представитель РМП Кристина Клявениеце.

В 2024 году (до сентября) в администрации Центра РМП зарегистрировано около 2700 происшествий с лицами, находившихся в общественном месте в состоянии опьянения и нарушающих общественный порядок, а также спящих на улицах. В 2023 году за этот период было зарегистрировано около 2500 случаев подобных нарушений.

Журналисты пообщались и с пьяными бродягами Старой Риги, которые рассказали о своей повседневной жизни. Один из собеседников даже не постеснялся сказать, что крадет в магазинах.