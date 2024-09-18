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Фармацевтические компании тратят миллионы на спонсирование латвийских врачей 1

Бизнес
Дата публикации: 18.09.2024
LETA
Фармацевтические компании тратят миллионы на спонсирование латвийских врачей
ФОТО: dreamstime

9,6 млн евро - это сумма, которую в прошлом году 76 фармацевтических компаний задекларировали в Латвийской инспекции здравоохранения в качестве расходов на организацию мероприятий, семинаров, конференций и обучения.

Наибольшее финансирование на эти цели выделили такие фармацевтические компании, как "Bayer", "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "AbbVie", свидетельствуют обнародованные Инспекцией здравоохранения данные за 2023 год. В основном спонсируются профессиональные и отраслевые общества врачей и фармацевтов, но часто выплачиваются и гонорары врачам, а также их участие в различных международных конференциях. Среди получателей гонораров и бывший депутат Сейма, а ныне министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а также в большом количестве - различные государственные и региональные больницы, получившие поддержку на проведение мероприятий и обучение специалистов. Например, базирующийся в Германии флагман фармацевтической отрасли "Bayer" в прошлом году задекларировал траты на организации медработников в объеме 1,66 млн евро. Чуть скромнее оказались "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "Merck Serono", выделившие в общей сложности 1,11 млн евро.

В верхушке самых щедрых компаний преобладают бренды различных иностранных компаний. Это, впрочем, не удивляет, если учесть, что доля иностранных производителей на латвийском рынке лекарств превышает 95%. Гораздо более скромные суммы ежегодно на поддержку медицинских организаций готовы выделять известные местные производители лекарств. Например, "Grindeks" в прошлом году выделил на поддержку медикам и организованные ими мероприятия 46 350 евро, а "Olpha" (ранее - Olainfarm) - 109 017 евро, что ровно в десять раз меньше по сравнению с тем же вышеупомянутым "Merck".

Diena

#фармацевтика
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го сентября

    Грантики-грантики-скрытые взяточки. Васьваси и шептунчики.?

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