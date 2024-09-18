Фармацевтические компании тратят миллионы на спонсирование латвийских врачей

Наибольшее финансирование на эти цели выделили такие фармацевтические компании, как "Bayer", "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "AbbVie", свидетельствуют обнародованные Инспекцией здравоохранения данные за 2023 год. В основном спонсируются профессиональные и отраслевые общества врачей и фармацевтов, но часто выплачиваются и гонорары врачам, а также их участие в различных международных конференциях. Среди получателей гонораров и бывший депутат Сейма, а ныне министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а также в большом количестве - различные государственные и региональные больницы, получившие поддержку на проведение мероприятий и обучение специалистов. Например, базирующийся в Германии флагман фармацевтической отрасли "Bayer" в прошлом году задекларировал траты на организации медработников в объеме 1,66 млн евро. Чуть скромнее оказались "Merck Sharp&Dohme Latvija" и "Merck Serono", выделившие в общей сложности 1,11 млн евро.

В верхушке самых щедрых компаний преобладают бренды различных иностранных компаний. Это, впрочем, не удивляет, если учесть, что доля иностранных производителей на латвийском рынке лекарств превышает 95%. Гораздо более скромные суммы ежегодно на поддержку медицинских организаций готовы выделять известные местные производители лекарств. Например, "Grindeks" в прошлом году выделил на поддержку медикам и организованные ими мероприятия 46 350 евро, а "Olpha" (ранее - Olainfarm) - 109 017 евро, что ровно в десять раз меньше по сравнению с тем же вышеупомянутым "Merck".

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