Развитие экономики в Латвии в настоящее время слабее, чем ожидалось, и есть ряд вещей, которые необходимо сделать, чтобы ее подтолкнуть, сказал в интервью президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он отметил, что слабый рост экономики в настоящее время связан с двумя факторами. Во-первых, экономика слаба и в странах, которые являются основными торговыми партнерами Латвии, а также в Европе в целом. Пока там не будет роста, экспортный сектор Латвии будет оставаться слабым и тянуть вниз общее развитие экономики. Во-вторых, доходы населения растут, покупательная способность восстанавливается, но неопределенность еще довольно высока, и домохозяйства предпочитают копить, а не тратить.

"Экономика слабее, чем ожидалось, не только в Латвии, но и в Европе в целом. Образно говоря, после хорошего начала года весна затянулась, а лето в экономике еще не наступило", - сказал глава центрального банка.

Однако, по его словам, это не означает, что нужно сидеть сложа руки и ждать, когда домохозяйства наконец начнут тратить деньги или когда улучшится ситуация на экспортных рынках.

"Есть ряд вещей, которые Латвии необходимо сделать, чтобы подтолкнуть экономический рост. Это своевременное и целесообразное использование структурных фондов ЕС для усиления экономического роста, чтобы сделать экономику более продуктивной. Далее - административная нагрузка. Там, где она чрезмерна, ее необходимо уменьшить без колебаний. Здесь мы можем упомянуть нормы в строительстве, утеплении. Это вещи, которые обсуждаются уже долгое время", - сказал Казакс.

Он подчеркнул, что в отношении фондов ЕС нужно менять мышление. Например, создание новых рабочих мест не должно быть главной целью, потому что в Латвии мало работников и это ограниченный ресурс. Вместо этого лучше сместить акцент на создание более эффективных процессов, новых продуктов и более продуктивных рабочих мест.

Снижение административного бремени может сделать экономические процессы быстрее и дешевле, что принесет бизнесу больше пользы, чем пересмотр налогов.

Ключевым фактором роста также является количество работающих людей, которое в Латвии за последние пять лет сокращалось, а в Литве и Эстонии росло. Эстонцы и литовцы более умело используют местную рабочую силу. В Литве число работников также значительно увеличилось за счет украинских и белорусских беженцев.

Казакс считает, что проблема Латвии заключается не в отсутствии идей, а в затягивании и отсутствии решений.

"Мы должны быть смелее. Думаю, именно это продемонстрировали литовцы за последние десять лет - они сконцентрировались, ставили высокие цели, работали вместе, иногда рисковали, и теперь они - история успеха Балтийского региона. Я не вижу причин, почему Латвия не могла бы стать историей успеха Балтийского региона через десять лет. У нас есть все предпосылки для этого", - сказал президент Банка Латвии.