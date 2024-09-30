Скандал: Латвия потеряла миллиарды евро после пересчета ВВП страны 2 3934

Бизнес
Дата публикации: 30.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Скандал: Латвия потеряла миллиарды евро после пересчета ВВП страны

Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии провело эталонный аудит данных по внутреннему валовому продукту (ВВП). Выяснилось, что в предыдущие годы он был сильно завышен.

В соответствии с основными положениями политики аудита ЦСУ опубликована уточнённая оценка ВВП за 2022 год.

Выяснилось, что на протяжении многих лет публикуемый ВВП оказывался значительно выше, чем аудированный.

Так, например, до сегодняшнего дня официально считалось, что ВВП Латвии в реальных ценах в прошлом, 2023 году составлял 40,3 млрд. евро. Однако ревизия данных показала, что реальный ВВП был на миллиард евро меньше – 39,1 млрд. евро.

Еще больший разрыв имел место в 2022 году. Утверждалось, что ВВП страны был 38,4 млрд. евро. Однако после аудита обнаружилось, что экономика Латвии была на уровне 36,1 млрд. евро. То есть по дороге где-то потерялось 2,3 млрд. евро.

Так называемый эталонный аудит привел к уменьшению латвийского ВВП на протяжении почти трех десятилетий – начиная с 1995 года. ВВП страны за это время после аудита оказался уменьшен примерно на 10 млрд. евро.

Влияние на результаты ВВП в фактических ценах за период 1995–2009 годов составляет от минус 5,3% до минус 2,1%, а за период 2010–2021 годов — от минус 3,7% до минус 2%.

В этой ситуации с пересчетом ВВП любопытен еще один нюанс – чем беднее страна ЕС, тем большее вспомоществование ей полагается из общей евросоюзной копилки.

И, если сейчас выяснилось, что латвийский ВВП был меньше, чем предполагалось, то не должен ли Брюссель выдать нам добавку в рамках выплат из европейского Фонда выравнивания?

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
