«Это бюджет выживания, а не роста», — профессор Саука критикует правительство за плохое планирование

Он отметил, что времени для планирования бюджета на три года вперед было достаточно, однако работа правительства демонстрирует «относительно плохое планирование».

Экономист называет бюджет на предстоящий год оборонным, бюджетом затягивания поясов, бюджетом выживания, где оборона является главным приоритетом. «Была инфляция, деньги шли. Цены на энергоносители были высокими. Доходы от НДС пришли, были прогнозы, что это больше такого не будет. И вдруг денег нет. Приоритеты роста, такие как образование и наука, откладываются», — говорит Саука.

По его словам, в новом плане правительство не предусмотрело конкурентоспособность страны. По мнению Сауки, проект бюджета не отражает того, что утверждает премьер-министр Эвика Силиня, а именно, что бюджет 2025 года является бюджетом экономического роста.

«Этого я не вижу нигде. Я хочу сказать, что экономический рост связан со многими вещами. С инвестициями в образование и науку. Ничего подобного [в бюджете следующего года] нет. Это результат такого планирования – там нужно делать, что нужно. Вариантов не так много. Это не долгосрочное мышление, это реактивная политика. Однако на пару лет вперед не подумали. О том, что инфляция снизится, что геополитическая ситуация не изменится, это было известно», - говорит профессор.

Оценивая текущие дебаты о том, следует ли снижать взносы в пенсионный фонд на 1%, Саука отмечает, что сейчас переговоры пошли "не в том направлении". Он подчеркивает, что проблема не в том, что деньги перейдет от коммерческих банков к государству, а в том, что государство с этими деньгами начнет делать.

«Если это бюджет выживания, если деньги потрачены, то денег нет. Что вообще означает так называемый пенсионный капитал? Что в какой-то момент вы платите какую-то часть зарплаты своими денежками. Их берут государственные или коммерческие банки. Что будет с этим одним процентом? Будет ли он вложен в фонды, или будет сберегаться в фондах, или будет потрачен, покрывая определенные нужды, долгосрочные обязательства. На этом 1%, скорее всего, государство не заработает. Потратит. А потом эти деньги будут брать откуда-то еще, или пенсионный возраст повысят, или проведут другие мероприятия», - считает экономист.