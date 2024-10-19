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Война на юге бьет по ценникам на севере: до Латвии докатилось эхо боев в Ливане 5

Бизнес
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
Война на юге бьет по ценникам на севере: до Латвии докатилось эхо боев в Ливане
ФОТО: NASA

Отдельные продукты питания начали набивать себе цену как в былые времена. Свои коррективы в рост инфляции могут внести и события на Ближнем Востоке.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении — в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года.

Что об этом говорят доморощенные экономисты?

Иева Опмане, экономист:

— Третий месяц подряд инфляция в Латвии постепенно растет, в том числе в сентябре годовая инфляция достигла 1,4%. Ожидается, что инфляция также продолжит расти в ближайшие месяцы, колеблясь около 2%. Во многом это связано с эффектом базы, так как не все ежемесячные изменения цен в течение этого времени были повышающими. В дополнение к этому рост цен также поддерживается ростом цен на услуги.

Такой рост инфляции по итогам года не является неожиданностью, учитывая долгосрочные тенденции цен, он был спрогнозирован заранее. Более того, в начале года казалось, что этот рост инфляции в холодное время года может быть выше и достигать 3%. Однако ситуация на мировых рынках ресурсов оказалась более благоприятной, чем ожидалось, рост цен оказался не таким резким, как ожидалось ранее. Более низкий рост цен хотя и может порадовать потребителей, заставляет задуматься о медленности экономического развития.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— По сравнению с августом в сентябре уровень цен вырос в очень широком спектре товарных групп, при этом наибольшее влияние оказал рост цен на одежду и обувь, продукты питания и другие товары и услуги, а также падение цен на топливо. В свою очередь, наибольший вклад в рост годовой инфляции внесли продукты питания и здравоохранение, в то время как рост инфляции продолжал компенсироваться падением цен на энергоносители (тепло, электричество, газ) и топливо.

Темпы инфляции ускорятся в ближайшие месяцы, поскольку влияние падения цен на энергоносители продолжает исчезать из основных данных по инфляции. Расширение боевых действий на Ближнем Востоке взбудоражило цены на нефть. Таким образом, в октябре цены на топливо будут выше, чем в сентябре. Если война развернется и нефтяная инфраструктура региона будет затронута, цена на нефть может достичь 150 долларов за баррель. В противном случае, учитывая слабую экономическую активность в Китае и планы ОПЕКплюс по наращиванию закупок, цена в скором времени снова будет стремиться к более низким уровням. По словам министра нефти Саудовской Аравии, цена на нефть может упасть до 50 долларов.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Хотя годовая инфляция в сентябре удвоилась по сравнению с августом, поднявшись с 0,7% до 1,4%, нет оснований полагать, что ситуация в сфере стоимости жизни значительно ухудшилась бы. Две из трех самых важных новостей хорошие.

Во–первых, рост цен в сентябре по сравнению с августом составил 0,3%, что меньше, чем в среднем с 2010 года, когда рост цен составил в среднем 0,41%.

Во–вторых, цены на услуги за месяц снизились на 0,1%, что точно соответствует среднеисторическому показателю. Это означает, что три месяца подряд рост цен на услуги по сравнению с предыдущим периодом был совершенно нормальным — в июле, августе и сентябре он составлял в среднем 0,23%, ровно столько же, сколько в среднем с 2010 года.

#инфляция #экономика
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го октября

    Ну вот нашли чем прикрыть свой непрофессионализм. А почему не Путин?!

    13
    1
  • S
    SeaWolf
    19-го октября

    Все виноваты, кроме наших управленцев. При чем тут война на ближнем Востоке и цена картошки выращенная в Латвии???

    19
    1
  • JB
    Janis Berzin
    SeaWolf
    19-го октября

    "Наши управленцы"- ты крупный капиталист, спонсирующий партии, депутатов, назначающий правительство? "Наши управленцы" разгоняют инфляцию, повышая цены на всё, кроме товара РабочаяСила. Зарплату ты получаешь прежнюю, а платишь за всё в несколько раз больше. В итоге капиталист заплатил тебе меньше, а продал тебе дороже. В этом ему "непрофессионально" помогло государство.

    10
    1
  • S
    SeaWolf
    SeaWolf
    19-го октября

    Янис, так кого ты выбрал, то и есть наши правители, нашей страны. А если ты их не выбирал, то и нужно не в кгмпентах умные мысли писать, а выходить на улицы!

    5
    1
  • JB
    Janis Berzin
    19-го октября

    "«продукты питания начали набивать себе цену» - сами по себе? Спекуляныты, торгующие на бирже фьючерсами и деревативами, продовольствием, и сырьём, торговцы, повышающие торговую наценку, инвестфонды и банки, надувающие определенные сферы экономики кредитами (строительство, недвижимость), государство, повышающие налоги, вводящие новые поборы, выпускающие в оборот необеспеченную денежную массу – все они не при чём?

    20
    1
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