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В Латвии вводят женские квоты для руководства предприятий 4

Бизнес
Дата публикации: 30.10.2024
LETA
В Латвии вводят женские квоты для руководства предприятий

В целях обеспечения гендерного равенства в крупных компаниях представители одного пола не смогут составлять более двух третей состава управления, говорится в проекте закона о гендерном балансе, вынесенном на общественное обсуждение Министерством благосостояния.

Новый законопроект распространяется на те компании, акции которых котируются на регулируемом рынке и соответствуют ряду критериев. Будущий закон планируется применять к предприятиям, юридический адрес которых в течение двух отчетных лет находится в Латвии, в которых среднее количество занятых лиц составит не менее 250 человек, чистый оборот которых составляет не менее 50 миллионов евро или общая сумма баланса составляет не менее 43 миллионов евро.

Эти компании должны требовать, чтобы представители недостаточно представленного пола занимали не менее 40% должностей в советах директоров или чтобы недопредставленный пол занимал не менее 33% всех должностей в советах и правлениях.

В случае одобрения законопроекта, соответствующие компании должны до 30 июня 2026 года выполнить хотя бы одно из указанных требований. Те, которые к концу лета 2026 года не достигли ни одной из поставленных целей по гендерному балансу, должны предоставить Банку Латвии необходимую информацию, чтобы в случае его вступления в силу доказать, что процесс отбора кандидатов был открытым и соответствует требованиям, указанным в законопроекте. Параллельно Latvijas Banka будет публиковать на своем веб-сайте информацию о нарушениях в отношении компаний, определяя, при необходимости, меры принуждения для пропорционального гендерного представительства в правлениях и советах.

Законопроект предусматривает, что при выборе между кандидатами с эквивалентной квалификацией, компетенцией и результатами работы работодатель должен отдавать предпочтение кандидату недостаточно представленного пола, то есть если в руководстве компании больше мужчин, предпочтение должно быть отдано женщине, и наоборот.

В настоящее время 72% должностей в правлениях латвийских компаний, котирующихся на бирже, занимают мужчины, а 28% - женщины. В советах пропорция такая же - 74% мужчин и 26% женщин. Латвия - единственная страна в ЕС, где доля женщин в правлениях крупных компаний, котирующихся на бирже, сократилась на 4,7% с 2013 года.

Данные "Топ 101 самых ценных предприятий" также показывают, что женщины занимают лишь 22% мест в правлениях, а в советах еще меньше - 19%.

В руководстве государственных предприятий гендерное представительство также не лучше, чем в других латвийских компаниях - 28% руководящих должностей занимают женщины, в то время как большинство, или 72%, занимают мужчины.

#гендерное равенство
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    30-го октября

    Я думаю, что еще нужно, чтобы были не менее 1/3 негров, азиатов и мексиканцев, а еще евреев и цыган,а также из ЛГБТ, и тогда в руководстве Латвии настанет идиллия и благоденствие. И потом эта все шушера начнет руководить предприятиями и гос-ом. Может они просто откроют свои компании и там будут руководителями?

    6
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    30-го октября

    Какой глупостью занимаются!

    13
    1
  • JB
    Janis Berzin
    30-го октября

    "В целях обеспечения гендерного равенства" - на трансов эта имитация борьбы за равенство распространяется? Негражданам, национальным меньшинствам равные права уже обеспечили? Социальное неравенство правящий класс полностью устраивает, поэтому для остальных создаётся видимость борьбы с неравенством?

    17
    1
  • JB
    Janis Berzin
    30-го октября

    "В целях обеспечения гендерного равенства" - на трансов эта имитация борьбы за равенство распространяется? Негражданам, национальным меньшинствам равные права уже обеспечили? Социальное неравенство правящий класс полностью устраивает, поэтому для остальных создаётся видимость борьбы с неравенством?

    9
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