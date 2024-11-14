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Опять отличились: в Латвии самый быстрый спад экономики среди стран ЕС 1

Бизнес
Дата публикации: 14.11.2024
LETA
Опять отличились: в Латвии самый быстрый спад экономики среди стран ЕС
ФОТО: dreamstime

Согласно выровненным по сезону данным, ВВП Латвии в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,4%, продемонстрировав самый стремительный спад среди стран ЕС, о которых доступны данные.

Кроме того, в годовом сравнении спад экономики в третьем квартале зарегистрирован в Австрии и Швеции (в обеих странах -0,1%), Румынии, Германии и Ирландии (по -0,2%), Эстонии и Венгрии (по -0,7%).

Самый стремительный рост экономики за этот период зарегистрирован на Кипре (+3,8%), за ним следуют Испания (+3,4%), Литва (+2,3%) и Болгария (+2,2%).

В третьем квартале по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в среднем по ЕС ВВП увеличился на 1%, а в еврозоне - на 0,9%.

По сравнению с апрелем-июнем в ЕС ВВП вырос на 0,3%, а экономика еврозоны увеличилась на 0,4%.

В квартальном сравнении рост экономики зафиксирован в 16 странах ЕС, о которых доступны данные. Наиболее стремительным он был в Ирландии (+2%), Литве (+1,1%) и на Кипре (+1%), спад зафиксирован в Швеции (-0,1%), Польше (-0,2%), Латвии (-0,4%) и Венгрии (-0,7%), а ВВП Италии и Румынии остался неизменным. Экономика Эстонии в квартальном сравнении выросла на 0,1%.

Данные по Дании, Греции, Хорватии, Люксембургу и Мальте отсутствуют.

В годовом выражении для расчета по Нидерландам, Финляндии и Швеции использованы адаптированные по рабочим дням данные.

#кризис
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • A
    Anim
    14-го ноября

    Да неужели?

    11
    1

Оставить комментарий

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