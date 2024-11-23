Стабильность сменилась кризисом: обещанного роста экономики Латвии в этом году не будет

Один из латвийских банков выступил на днях с прогнозом о сокращении экономики Латвии в этом году на 0,3%, в то время как в августе прогнозировал рост ВВП на уровне 0,9%. Что случилось за это время?

Это уже рецессия

Прогноз роста на 2025 год тоже снижен — с 2,6 до 2,4%, а на 2026 год — с 2,9 до 2,8%.

Прогноз среднегодовой инфляции на этот год снижен до 1,3% по сравнению с прогнозом в 1,5% в августе. Прогноз на следующий год составляет 2,6%, а на 2026 год прогноз среднегодовой инфляции снижен с 2,8 до 2,5%.

Как полагают эксперты банка, затянувшаяся стагнация в латвийской экономике после публикации новейших данных и ревизий уже скорее выглядит как легкая рецессия.

Инфляция в Европе и в Латвии нормализовалась, а это означает, что устанавливаемые Европейским центральным банком процентные ставки продолжат сокращаться. Но исход выборов в США усилил неопределенность в глобальной экономике, и он будет тормозить восстановление мировой торговли, а также приумножать геополитические риски. Ни один из этих аспектов не идет на пользу экономике Латвии.

Плохие новости

Данные за третий квартал свидетельствуют, что США среди развитых крупных стран по–прежнему могут гордиться усилением экономического роста. Инфляция изрядно отступила, что позволило Федеральной резервной системе США уже дважды снижать процентную ставку.

Однако итог выборов в США делает будущее весьма неясным. Тройная победа республиканцев (президент, Сенат и скорее всего Палата представителей) означает, что у президента Трампа будет мало препятствий для внедрения приоритетов своей политики. Вопрос лишь один — в какой степени сам Трамп захочет реализовывать свои предвыборные планы.

Большая часть объявленных во время предвыборной кампании политических направлений, если они будут внедрены, скорее всего приведут к стремительному росту цен в США; некоторые могут оказать неблагоприятное влияние и на долгосрочный рост США. Решения Трампа, конечно, оставят свой след и на мировой экономике. Повышение тарифов будет означать замедление глобальной торговой активности, а это для открытых экономик, к которым относится еврозона и, в частности, Латвия, не очень хорошие новости.

В ожидании новых тарифов

Зато рост экономики еврозоны в третьем квартале положительно удивил. ВВП Германии немного вырос, чему способствовал рост внутреннего потребления. Потребление домохозяйств в ближайшем будущем станет главным двигателем роста в еврозоне, поскольку мы видим, что реальные зарплаты и трудоустроенность растут, а состоятельность домохозяйств повышается.

Инфляция в еврозоне сейчас низкая, прогнозы свидетельствуют об умеренной инфляции и в будущем. Ставки ЕЦБ уже три раза уменьшались, и курс на снижение продолжится также в следующем году. Ставка по депозитам овернайт ЕЦБ, за которой тесно следует EURIBOR, сократится до 1,75% в сентябре следующего года. ВВП еврозоны в этом году еще медлительный (0,8%).

В следующем году благодаря в том числе снижению процентных ставок он будет расти быстрее (1,3%), а вот прогнозы на 2026 год уменьшены (1,2%) с предположением о том, что в США будут введены новые импортные тарифы, которые негативно повлияют на экспорт и рост экономики еврозоны.

Дожить до 2025–го

Данные латвийского экспорта и товаров, и услуг в последние месяцы менее пессимистичные, чем раньше, и появляются отдельные лучи надежды. Однако в 2024 году в целом экспорт сократится. С учетом того, что рост и в еврозоне, и на таких важных рынках, как Швеция и Норвегия, в следующем году будет быстрее, чем в этом, в 2025 году ожидаются несколько лучшие времена для экспорта. Позитивный факт в том, что менее пессимистичным стало настроение предприятий, работающих в обрабатывающей промышленности, и, согласно последним данным, оценка экспортных заказов улучшилась.

Однако до устойчивого роста еще длинный путь. Спад процентных ставок поможет активизировать строительство жилья в странах, являющихся нашими экспортными партнерами, но раскачивание будет постепенным. К тому же ожидается, что Трамп хотя бы частично введет обещанные импортные тарифы, что не только окажет негативное влияние на еврозону, но уже и сейчас заставляет уменьшить прогнозы латвийского экспорта на 2026 год.

Влияние может быть как на прямой латвийский экспорт в США, так и на производимые латвийскими предприятиями компоненты, которые позже в составе готовых товаров экспортируются в США из других европейских стран. На ослабление общего латвийского экспорта может повлиять и косвенный эффект — снижение роста европейской экономики.

Потребляйте!

В ближайшее время наибольший потенциал для стимулирования роста латвийской экономики имеет потребление. Рынок труда держится хорошо — безработица немного выросла по отношению к прошлому году, однако в целом остается низкой. Средняя зарплата брутто в этом году покажет рост на 8,7%. В следующем году темп прироста зарплат будет медленнее и потому, что есть вызванное слабостью экономики торможение прироста зарплат в частном секторе, и потому, что повышение фонда зарплат в публичном секторе будет ограничено до 2,6%.

Средние зарплаты брутто вырастут на 6,0% в 2025 году и на 7,0% в 2026 году, когда экономика уже будет сильнее. В свою очередь, благодаря изменениям налогов на рабочую силу зарплаты нетто в следующем году могут расти даже на два процентных пункта быстрее, чем зарплаты брутто.

В свою очередь, инфляция в Латвии в этом году будет очень низкой (1,3%), а в следующие пару лет она тоже останется умеренной (2,6% и 2,5% соответственно в 2025 и 2026 годах). Прогнозируемая умеренная инфляция в комбинации с резким ростом зарплат нетто и устойчивым рынком труда означает, что покупательная способность домохозяйств продолжит расти.

Однако способность покупать еще не значит желание покупать. С одной стороны, уверенность потребителей в своей финансовой ситуации находится на подъеме. После длительного периода пессимизма сейчас жители чувствуют себя на среднем историческом уровне и в точности, как перед полномасштабным вторжением России в Украину. С другой стороны, осмотрительность домохозяйств в плане их трат сохраняется.