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Латвия и Тайвань будут вместе делать дроны 1

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Латвия и Тайвань будут вместе делать дроны
ФОТО: Unsplash.com

Делегация тайваньской дроновой индустрии впервые посетила Латвию, чтобы принять участие в конференции по деловым контактам, в рамках которой был подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Международное радио Тайваня.

В состав делегации вошли 47 представителей бизнеса и правительства из таких сфер, как аэрокосмическая промышленность, электроника и другие отрасли, что сделало её крупнейшей экономической и торговой делегацией Тайваня в Латвии за всю историю.

Помимо тайваньской делегации, в конференции приняли участие более 120 человек, включая представителей 33 производителей дронов, промышленных ассоциаций, официальных лиц Латвии и Эстонии, а также иностранных посланников.

На конференции председатель Drone Alliance и Aerospace Industrial Development Corporation Ху Кай-Хун (胡開宏) от имени Тайваня подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской ассоциацией оборонной промышленности, чтобы начать двустороннее сотрудничество в области дронов и связанных с ними технологий.

#тайвань #дроны
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    Меморандум?🙄 Мда, деятельная "бамажка"...

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