Латвия и Тайвань будут вместе делать дроны

Делегация тайваньской дроновой индустрии впервые посетила Латвию, чтобы принять участие в конференции по деловым контактам, в рамках которой был подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Международное радио Тайваня .

В состав делегации вошли 47 представителей бизнеса и правительства из таких сфер, как аэрокосмическая промышленность, электроника и другие отрасли, что сделало её крупнейшей экономической и торговой делегацией Тайваня в Латвии за всю историю.

Помимо тайваньской делегации, в конференции приняли участие более 120 человек, включая представителей 33 производителей дронов, промышленных ассоциаций, официальных лиц Латвии и Эстонии, а также иностранных посланников.

На конференции председатель Drone Alliance и Aerospace Industrial Development Corporation Ху Кай-Хун (胡開宏) от имени Тайваня подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской ассоциацией оборонной промышленности, чтобы начать двустороннее сотрудничество в области дронов и связанных с ними технологий.