Немецкий промышленный концерн Thyssenkrupp в понедельник объявил о планах ликвидировать около 5000 рабочих мест в подразделении по производству стали и передать еще 6000 рабочих мест внешним подрядчикам, чтобы стабилизировать деятельность компании, пострадавшей от кризиса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сокращение рабочих мест планируется завершить к 2030 году, и оно коснется сотрудников как в производстве, так и в административной сфере.

В настоящее время в Thyssenkrupp Steel занято около 27 000 человек. Компания испытывает давление из-за высоких производственных затрат и жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей.

Кроме того, Thyssenkrupp Steel планирует сократить объемы производства с текущих 11,5 миллионов тонн в год до примерно 9 миллионов тонн.

Thyssenkrupp Steel является крупнейшим производителем стали в Германии.