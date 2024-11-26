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Немецкий промышленный гигант планирует ликвидировать 11 000 рабочих мест 1

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
x.com/thyssenkrupp

x.com/thyssenkrupp

Немецкий промышленный концерн Thyssenkrupp в понедельник объявил о планах ликвидировать около 5000 рабочих мест в подразделении по производству стали и передать еще 6000 рабочих мест внешним подрядчикам, чтобы стабилизировать деятельность компании, пострадавшей от кризиса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сокращение рабочих мест планируется завершить к 2030 году, и оно коснется сотрудников как в производстве, так и в административной сфере.

В настоящее время в Thyssenkrupp Steel занято около 27 000 человек. Компания испытывает давление из-за высоких производственных затрат и жесткой конкуренции со стороны азиатских производителей.

Кроме того, Thyssenkrupp Steel планирует сократить объемы производства с текущих 11,5 миллионов тонн в год до примерно 9 миллионов тонн.

Thyssenkrupp Steel является крупнейшим производителем стали в Германии.

# германия
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    💪 Поднажмите там с зелёной повесточкой! Я в вас верю. Незачем производства. Глобальное потепление важнее. Ну ещё и укров кормить, конечно. Можете ещё какое нибудь сомали поняньчить.

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