В Рижской высшей школе Северных стран начался набор студентов и для латвийских студентов подготовлен самый большой выбор обучения за последние годы. Особый интерес рефлектантов - к новой учебной программе по психологии и магистратуре по организационной психологии, а также к самой престижной программе вуза «Business Administration (Global BBA)».

"Высшая школа продолжает стратегический рост, предлагая учебные программы бакалавра и магистра как на латышском, так и на английском языках. И особое внимание мы уделяем привлечению именно латвийских студентов — наши разнообразные учебные программы и международное качество актуальны для их карьеры. Для латвийских студентов очень важно их дальнейшее будущее, чтобы не только стать специалистами высокого уровня, но и строить свой бизнес. Мы успешно расширили число учебных программ бакалавра и магистра новыми учебными программами по психологии и организационной психологии, и пополнение таких специалистов сейчас очень актуально для латвийского рынка труда», - говорит проректор Рижской высшей школы Северных стран по административной работе Андрей Цинис.

"В начале года отзывы студентов первого курса открытой программы психологии подтверждают, что программа оценивается положительно, и нам важно последовательно развивать это качество и в дальнейшем. Сейчас мы активно работаем над привлечением партнеров по международному сотрудничеству, чтобы в будущем обеспечить студентам более широкие возможности академического и профессионального роста и за пределами Латвии. В нашей стране особенно не хватает психологов, и такой дефицит создает чрезмерную нагрузку на действующих специалистов, существенно продлевает время ожидания пациентов. В международной практике доказано, что целенаправленная подготовка молодых специалистов, качественное профессиональное образование - один из наиболее эффективных способов сокращения очередей в долгосрочной перспективе. Вклад РАН В сложившуюся ситуацию - подготовка компетентных, современных специалистов, способных реально помогать людям и организациям. Важно, что каждого студента психологии мы слышим, поддерживаем и поощряем расти — и профессионально, и лично, их попадание в ряды коллег очень важно для Латвии ", — говорит директор учебной программы психологии Рижской высшей школы Северных стран mg. psych. Зане Янковска. Уже традиционно пользуются спросом у студентов такие программы, как «Управление предпринимательской деятельностью», «Управление предпринимательской деятельностью в туризме», «Музыкальный менеджмент», магистратура «Компьютерные системы» и др. Самой престижной программой вуза является «Business Administration (Global BBA)» — эта программа бакалавра специально разработана для будущих лидеров и предлагает ряд преимуществ. На нем обучение ведется на английском языке с привлечением преподавателей и гостевых лекторов с глобальным опытом. Программа фокусируется на вызовах, стратегическом управлении и инновациях реального мирового бизнеса – студенты получают практические знания. Выпускники получают конкурентоспособные навыки, позволяющие работать на руководящих должностях в международных компаниях или развивать свои стартапы. Студенты имеют широкие возможности установления контактов в Северных странах и других странах мира. Для реализации программы Global BBA создано мощное ядро иностранных преподавателей, а также сотрудничество с ведущими швейцарскими вузами и предприятиями. Студенты имеют возможность начать обучение на английском языке в Латвии, а затем продолжить обучение и получить диплом в Швейцарии. Подробнее об учебных программах и вузе: https://rnu.lv

О Рижской высшей школе Северных стран:

Рижская высшая школа Северных стран – это учрежденное в 1994 году высшее учебное заведение, которое предлагает разнообразные учебные программы и реализует широкую модернизацию учебных решений, чтобы выпускники получили лучшие знания и практические навыки по профессиям, востребованным на рынке труда в Латвии и мире.

Выпускники Рижской высшей школы Северных стран работают по всему миру, занимая руководящие должности в органах государственного и частного секторов, а также успешно развивая свои предприятия. Высшая школа является динамично развивающимся вузом с главным местом расположения в Риге, и в группу его предприятий входят также Латгальский филиал в Даугавпилсе и Международный филиал в Фергане, Узбекистан. Ученые научно-исследовательского института проводят инновационные исследования и работы по развитию, внося вклад в развитие науки и технологий. Ежегодно организуются научные конференции, а также активно налаживается международное сотрудничество с университетами-партнерами на уровне обучения докторской программе.

9 мая 2026 года с 11.00 до 14.00 Рижская высшая школа Севера (ул. Валерии Сейле, 1, корпус 5) откроет двери для тех, кто еще только ищет свое направление, да и для тех, кто уже чувствует, что готов учиться! День открытых дверей станет возможностью не только познакомиться с учебой, но и почувствовать окружающую среду, пообщаться со студентами и директорами программ, задать свои вопросы и увидеть, как различные интересы могут превратиться в возможности будущего. Искусственный интеллект, предпринимательская деятельность, психология, туризм, студенческий опыт – короткие разговоры на темы, которые уже сегодня формируют завтрашний день.