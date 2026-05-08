Основатель сети Lido Гунар Кирсонс после продажи акций компании не уходит из ресторанного бизнеса. Он зарегистрировал новое предприятие SIA KG Property, которое займется созданием сети кафе Daba.

Новая компания была зарегистрирована в среду, 6 мая. Ее основной капитал составляет 100 000 евро. Единственным владельцем KG Property является SIA K.E.Projekti, полностью принадлежащая Кирсону, свидетельствуют данные Firmas.lv.

По словам Кирсонса, KG Property будет управлять кафе Daba, которые будут работать по принципу, похожему на Lido. Предприниматель говорит, что намерен создать новый бизнес с высокой добавленной стоимостью и тем самым усилить конкуренцию на рынке.

Стартовать планируется с двух объектов. Дальнейшее развитие сети будет зависеть от того, какие результаты покажут первые кафе. Одно из них откроется в Межапарке — это планируется сделать до середины июня этого года. Второе кафе Daba должно появиться в центре Риги, на улице Бривибас, 38.

«Если у меня получилось с Lido, думаю, с этим проектом у меня тоже получится», — отметил Кирсон.

Инвестиции в создание кафе Daba в Межапарке, по его словам, превышают один миллион евро.

Ранее Кирсон объяснял, что название Daba он выбрал не случайно: по его словам, в Латвии не нужно загрязнять природу, а в новых кафе планируется предлагать натуральные блюда.

Также ранее предприниматель подтверждал, что приобрел управляющую кафе Bella Bella в Межапарке компанию SIA RIC. Сейчас ее единственным владельцем является принадлежащая Кирсону SIA K.E.Projekti. По данным Firmas.lv, K.E.Projekti также является единственным владельцем компаний SIA CF Development и SIA K.E. īpašumi.

О продаже Lido стало известно ранее. В конце января 2025 года дочернее предприятие эстонской группы развлечений и общепита Apollo Group — компания Treeland — увеличило свою долю в капитале Lido до 96%, выкупив 21% акций у принадлежащей Кирсону K.E.Projekti. После этого у Кирсона оставалось 4% капитала Lido. А 31 марта этого года Apollo Group стала единственным владельцем Lido.

Оставшиеся 4% капитала Lido Apollo Group приобрела у K.E.Projekti за 3,15 миллиона евро, следует из сообщения бирже. В Apollo Group заявляли, что Lido является стратегически важным дочерним предприятием, а увеличение доли в компании соответствует целям роста группы.

Apollo Group, основанная в 2000 году, является крупнейшей компанией в сфере развлечений и ресторанного бизнеса в Балтии, а также работает на рынке Финляндии. В группу входят книжные магазины Apollo, кинотеатры Apollo Kino, соковые бары Blender, кафе-мороженые IceCafe, рестораны Vapiano, сеть быстрого питания KFC, а также предприятия общепита Lido, MySushi, CanCan и Delano.

В 2024/25 финансовом году оборот концерна Apollo Group достиг 227 миллионов евро, что на 6% больше, чем в предыдущем периоде. EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — выросла на 12% и достигла 40 миллионов евро.

Apollo Group входит в контролируемый эстонским предпринимателем Маргусом Линнаме холдинг MM Grupp, которому принадлежит широкий портфель предприятий в странах Балтии.