История, в том числе и история Латвии, свидетельствует: даже в самые мрачные времена, когда кругом царит ужас и смерть, находятся люди, готовые, рискуя собственной жизнью, протянуть руку помощи или даже спасения своим ближним. На минувшей неделе в Прейли при участии посла Израиля в Латвии Сандры Симович и ее зама — Алмог Берти-Мэртенса, - состоялась церемония вручения награды Яд Вашем «Праведники мира» родственникам двух старообрядческих семей — Ксении и Ивана Цветковых, Ксенофонта, Февронии и Ивана Егоровых, которые в годы войны прятали и обеспечивали едой нескольких местных жителей-евреев. Иван Егоров был многодетным отцом (пятеро детей), но он принял решение помогать евреям, которых прятали его родственники — Ксенофонт и Феврония Егоровы. Представителей семей «Праведников мира» чествовал и руководитель самоуправления Прейльского края Алдис Адамовичс.

Как рассказала bb.lv краевед и представитель старообрядческой общины Прейли Татьяна Георгиевна Колосова, она сама три года находилась в переписке с Яд Вашем, предоставляя всю необходимую информацию о героях и вот в итоге историческая справедливость восстановлена и память о настоящих героях увековечена!

Посол Израиля в своем выступлении отметила, что эти люди не родились героями, но когда им нужно было сделать нравственный выбор — спасти ближних от верной гибели или отвернуться, не заметить, - они этот выбор, не задумываясь сделали в пользу того, чтобы спасти людей! Они были тихими героями, таких в те времена тотального ужаса, было немного, единицы, но они были и ими могут гордиться их потомки! А Татьяне Колосовой удалось отыскать потомков спасенной семьи Хаги, которые проживают сейчас в США. Внук спасенного в память о свое деде и спасителей даже написал сценарий для будущего фильма. Иван Цветков прятал семью Хаги у себя на хуторе, а затем, когда прямо на хутор пришли немцы, Иван успел увести семью в лес, где и жил вместе с ними, а жена Ксения приносила всем еду. Иван Цветков и вся его семья оказалась на волосок от гибели, когда-то кто-то донес немцам, что Иван прячет евреев. Нацисты прибыли на хутор и пригрозили расстрелять всю семью, если Иван немедленно не явится. Но тут началась бомбежка и немцам уже было не до этой семьи… Семья Цветковых, которая на момент начала войны имела пять детей, рискуя жизнью, спасла семью Хаги от неминуемой гибели.

«Спасший одного человека — спас весь мир», - так считают в мемориальном центре Яд Вашем.

Увы, участь подавляющего большинства евреев Прейли трагична — спастись удалось лишь единицам, более 850 местных евреев были расстреляны нацистами и их приспешниками из числа местного населения.