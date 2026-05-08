В Юрмале открылась выставка художницы Эрики Кумеровой «Slot«otas Manifest»

Культура
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Работа Эрики Кумеровой "Pavasaris tuvojas"

В Культурном центре Юрмалы открылась выставка "Slot'otas Manifest" художницы Эрики Кумеровой, сообщило агентство LETA со ссылкой на культурный центр.

По словам организаторов, выставка призывает к размышлению, анализу и изменению понимания искусства. На выставке представлены работы художницы, выполненные маслом и акрилом, почти все из которых созданы в 2025 и 2026 годах.

Создатели выставки объясняют, что мир живописи огромен, разнообразен и безграничен — сегодня художники пишут скребками для мытья окон, губками, валиками, шпателями и даже газовыми горелками.

Эрика Кумерова нашла в одном из рижских магазинов обычную деревянную щетку, и подумала, что широкий, тонкий мазок щетки поможет выразить динамику, движение и многослойность, которые ей были необходимы на холсте.

«Так начались эксперименты, длившиеся девять месяцев: как укротить эту щетку, как прикасаться ею к холсту, насколько сильно и быстро или насколько плавно, медленно и легко. Это можно также назвать жестовым искусством, когда автор пишет всем телом, а не только руками», — рассказывают в Культурном центре.

Эрика Кумерова принимала участие в 64 групповых выставках в Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Грузии, США, Польше и Чехии. Это 35-я персональная выставка художницы.

Выставка продлится до конца июня.

