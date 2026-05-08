Кролики питаются не только морковкой, моются как кошки и могут умереть от страха.

Эти пушистые зверьки — одни из самых популярных домашних питомцев в мире, и их популяция превышает 700 миллионов особей. Но что мы знаем о них, кроме их плодовитости и любви к моркови?

1. Кролики могут поворачивать уши на 180 градусов, что помогает им точно определять источник звука. Уши также играют важную роль в терморегуляции, так как большая площадь ушей используется для отвода лишнего тепла.

2. Зубы у кроликов растут на протяжении всей жизни, поэтому важно, чтобы они ели продукты, которые помогают естественным образом стачивать зубы. В противном случае слишком длинные зубы могут травмировать ротовую полость питомца.

3. Морковка не является основной пищей для кроликов. На самом деле, в ней содержится много сахара, и давать ее кроликам следует только в редких случаях. Основной рацион состоит из сена и травы.

4. Кролики очень быстрые: они могут развивать скорость до 48 км/ч, прыгать на 2,7 метра в длину и почти на 1 метр в высоту.

5. Не все кролики маленькие! Например, гигантские кролики породы фландр могут вырастать до 70 см в длину и весить в среднем 7 кг. Они отличаются спокойным характером, что делает их популярными домашними питомцами.

6. Кролики моются так же, как кошки: в течение дня они несколько раз вылизывают свою шерсть и уши, поддерживая чистоту.

7. Не самый милый факт о кроликах: они едят свои экскременты, и это совершенно нормальное поведение. Их рацион состоит из пищи, богатой грубой клетчаткой, и переваривать такую еду нужно дважды.

8. В среднем кролики живут от 5 до 10 лет, но старейший в мире кролик по имени Флопси, взятый хозяином из дикой природы, прожил 18 лет и 10 месяцев. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

9. Кролики могут умереть от страха. В дикой природе они являются добычей хищников, что объясняет их пугливую натуру. Громкие звуки и резкие движения могут вызвать у них сильный испуг, который иногда приводит к остановке сердца.

10. Кролики очень плодовиты. Самки готовы к размножению уже в четырехмесячном возрасте, беременность длится всего 30 дней, а размер помета составляет от 4 до 12 детенышей!

11. В одиночестве кролики грустят. Эти животные очень социальны и нуждаются в компании своих сородичей. В дикой природе они живут большими семьями. Одинокие кролики могут впадать в депрессию и прекращать есть, что в некоторых случаях может привести к смерти.