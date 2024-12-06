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Инфляция в Латвии в ноябре: банковские аналитики сказали свое слово 1

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
Инфляция в Латвии в ноябре: банковские аналитики сказали свое слово

Годовая инфляция в Латвии в ноябре этого года могла достичь 2,1–2,2%, тогда как в предыдущем месяце она составляла 2%, сообщили агентству LETA банковские аналитики.

Экономист Swedbank Оскар Ник Малниекс указал, что в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем потребительские цены могли вырасти на 0,1%, а годовая инфляция - достичь примерно 2,1%.

Он пояснил, что в ноябре, как обычно в конце года, вероятнее всего, выросли цены на продукты питания. Одновременно снижение цен на нефть и электроэнергию сдерживало инфляцию.

Эксперт SEB Bank по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис отметил, что в ноябре потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем могли вырасти на 0,1%, а годовая инфляция достигла 2,1%.

По его словам, на изменение потребительских цен в ноябре могли повлиять незначительное повышение цен на топливо и продукты питания. Также возможен рост цен на услуги. В то же время снизились цены на электроэнергию, а в ряде магазинов начались распродажи, что уменьшило цены на одежду, обувь и некоторые другие товары.

«Годовая инфляция в ноябре вырастет до 2,1%, и в ближайшие несколько месяцев темпы роста немного ускорятся», - добавил Гашпуитис.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш прогнозирует, что в ноябре по сравнению с октябрем потребительские цены могли вырасти на 0,2%, а годовая инфляция достигла 2,2%.

«Таким образом, годовая инфляция с октября могла увеличиться на 0,2 процентных пункта. Еще один рост ожидается в декабре, так как в прошлом году цены в декабре за месяц упали на 0,8%, что было необычно много», - отметил Страутиньш.

Он добавил, что за последние десять лет в ноябре цены в среднем увеличивались на 0,2%, а в декабре снижались на 0,16%. «Сезонный рост цен на овощи в ноябре обычно менее выражен, чем в октябре. Одежда и обувь в этом месяце, как правило, становятся дешевле, так как покупатели не дожидаются официального сезона распродаж. Более чем в половине случаев в ноябре снижаются цены на услуги», - пояснил Страутиньш.

Также он отметил, что наблюдения за прошлым месяцем не указывают на какие-либо значительные изменения, которые могли бы сделать этот ноябрь резко отличным от предыдущих.

«Создается впечатление, что увеличилась доля товаров под частными брендами (private label) в хлебных отделах, что могло снизить среднюю цену. Из-за событий на мировом рынке масло остается очень дорогим – в октябре оно подорожало на 6,2%. Возможно, рост цен продолжился и в ноябре, но более умеренно. Вероятно, хороший урожай уже влияет на цены на оливковое масло, которое в этом году было фантастически дорогим, но основные изменения еще впереди», - добавил Страутиньш.

Он также подчеркнул, что цены на топливо на мировых рынках в евро начали расти с августа, но очень постепенно, поэтому эта позиция, вероятно, окажет лишь незначительное влияние на общий уровень цен.

Центральное статистическое управление опубликует данные об изменении потребительских цен в ноябре в понедельник, 9 декабря.

Напомним, что в Латвии в октябре 2024 года потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем, а в годовом исчислении – на 2% по сравнению с октябрем 2023 года. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре увеличился на 0,9%.

#инфляция
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Охренеть! 2,1%? Они в магазинах были? Цены практически удвоились! Или у них 2,1%, соответствует 200%?

    18
    0

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