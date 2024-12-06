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Латвия заняла первое место в ЕС по уровню падения ВВП 2

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2024
LETA
Латвия заняла первое место в ЕС по уровню падения ВВП

В третьем квартале этого года Латвия была среди шести стран Европейского союза (ЕС), в которых по сравнению с аналогичным периодом годом ранее зарегистрировано падение внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные повторной оценки, обнародованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Согласно выровненным по сезону данным, в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Латвии сократился на 1%, продемонстрировав наиболее стремительный спад среди стран ЕС.

Спад экономики в третьем квартале в годовом сравнении зарегистрирован также в Германии и Румынии (по -0,3%), Эстонии (-0,6%), Венгрии (-0,7%) и Австрии (-0,8%).

Самый стремительный рост отмечен на Мальте (+5,4%), за которой следуют Хорватия (+4,1%), Дания (+3,9%), Кипр (+3,8%) и Испания (+3,4%). ВВП Литвы, Болгарии и Греции за этот период увеличился на 2,4%.

По сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в третьем квартале ВВП увеличился на 1% в среднем по ЕС и на 0,9% - в еврозоне.

По сравнению с апрелем-июнем ВВП как ЕС, так и еврозоны вырос на 0,4%.

В квартальном сравнении рост экономики зафиксирован в 20 странах ЕС. Наиболее стремительным он был в Ирландии (+3,5%), Дании и Литве (+1,2%), а также на Кипре (+1%). Падение зарегистрировано в Венгрии (-0,7%), Латвии (-0,2%), а также в Австрии, Польше и Румынии (во всех странах по -0,1%), а ВВП Италии и Эстонии остался неизменным.

В годовом выражении для расчета по Нидерландам, Финляндии и Швеции использовались адаптированные по рабочим дням данные.

#ввп
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Ух, как балтийский тигр прыгнул!💪 Учитесь, европейские куколды!

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  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Ну наконец то Латвия рекордсмен, победила и Болгарию и Румынию. Показательно падения Финляндии, которая была в начале списка, пока не вступила в НАТО и заняла антироссийскую позицию.

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