«Депутаты Сейма и KNAB пока не пояснили, распространена ли в Латвии практика предоставления льгот близким родственникам государственных должностных лиц. В сентябре этого года Altum выбрал трех управляющих венчурными фондами для стартапов. В течение следующих пяти лет они вложат 62 миллиона евро из фондов ЕС и частного финансирования в якобы перспективные компании в Латвии и других странах ЕС. Договор заключен с фондом BADideas.fund, который представляют Артис Кехрис, сын министра финансов Арвилcа Ашраденcа, и Раймондс Кулбергс, брат Андриcа Кулбергса, председателя следственной комиссии Сейма по Rail Baltica.

О наличии родственных связей между упомянутыми политиками свидетельствуют декларации госчиновников, доступные СГД и не только. Важно, что министр финансов является политическим надзирателем одного из трех владельцев Altum - Минфина. О том, что министр обладает большими полномочиями, свидетельствует тот факт, что А. Ашераденс не подавал декларации должностного лица в течение последних двух лет. Последняя декларация министра была подана за 2021 год. СГД по-прежнему находится под контролем Министерства финансов».

При этом, как указывает Neatkarīgā, предпринимательские структуры связанных родственными узами с VIP «молодых дарований» снабжались льготными финансовыми ресурсами под 6% годовых, в то же время фонды обещали прибыль до 16,68% в год!

«Имя А. Кехриса, сына министра финансов Арвила Ашераденса, стало более широко известно десять лет назад в связи с созданием стартап-компании Printify, которую он основал в 2015 году вместе с Гатисом Дукурсом. В 2020 году представители компании сообщили, что компании удалось привлечь инвестиции в размере трех миллионов долларов США (2,55 миллиона евро) от инвесторов Кремниевой долины. Printify — это онлайн-платформа, которая связывает продавцов с поставщиками услуг печати по всему миру. Основной рынок компании — США, но штаб-квартира находится в Риге. Однако, как оказалось, успех Printify был также закреплен глубокой связью между Altum и «Единством». По благословению адвоката Ингриды Карини-Берзини, председателя правления Американской торговой палаты в Латвии, и сестры уже бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, венчурный инвестор США, бывший генеральный директор Google, Facebook и Youtube Бенджамин Линг вложил деньги в 2019 году в стартап Printify, созданном латвийскими предпринимателями».

Вышеназванный BADideas.fund — синдикат, объединяющий 200 предприятий из 200 стран. Однако самому А. Кехрису в Латвии принадлежат только два SIA, и ничто не свидетельствует, что у тех имеются финансовые показатели в десятки миллионов.