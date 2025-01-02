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Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию 1

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2025
LETA
Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию
ФОТО: dreamstime

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию для обеспечения гибкого производства электроэнергии и энергетической безопасности.

Министр не стал уточнять, где и по какой технологии может осуществляться проект.

«В идеале, если мы достигнем такого соглашения с Латвией и Эстонией, это может быть новая электростанция. В случае с региональными проектами у нас есть ряд вызовов в плане переговоров с региональными партнерами. Но если такое решение будет принято, то, конечно, такая гибкая генерация, как правило, бывает газовой, но пока мы находимся на стадии инициирования этого вопроса», - сказал Вайчюнас в четверг радиостанции Ziniu radijas.

«Я пока не могу подробно рассказать о технологиях и местных аспектах, потому что сначала мы должны услышать мнение Латвии и Эстонии», - сказал министр.

Программа нового правительства предусматривает начало дискуссии с другими странами Балтии о возможном совместном аукционе мощностей для инвесторов в современные и маневренные электростанции, которые будут производить электроэнергию при длительном отсутствии ветра или солнца.

«Поэтому мы будем предлагать этот вариант в региональном масштабе, ведь мы находимся на общем рынке электроэнергии с Латвией и Эстонией, поэтому было бы рационально принимать такие решения на региональном уровне», - добавил министр.

Трем странам Балтии ранее не удавалось договориться о строительстве общего терминала сжиженного природного газа, они оспаривали местоположение подводного кабеля для передачи электроэнергии в Швецию, долгое время не соглашались на общий рынок газа, а совместный европейский железнодорожный проект Rail Baltica постоянно вызывал разногласия.

#электроэнергия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    А почему бы и не сразу - атомную станцию, и местечко то есть в Игналине... Наивное село, порой кажется, что политики народ за отсталых держат, ан нет - они сами такие однофазные.

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