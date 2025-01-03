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Больше 50 евро: названа стоимость билета на поезд Таллин-Рига-Вильнюс 1

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Больше 50 евро: названа стоимость билета на поезд Таллин-Рига-Вильнюс

С 6 января стартует движение пассажирских поездов, призванных, не дожидаясь Rail Baltica, соединить Ригу с Таллином и Вильнюсом.

Купить в одном месте билет на всю поездку нельзя – каждая железнодорожная компания самостоятельно торгует билетами на перемещение по территории своей страны.

То есть потенциальному пассажиру придется зайти на три сайта и купить три билета. Сколько они стоят?

Эстонская ж.д. компания Elron продает билеты на поезд Таллин – Валга за 20,05 евро.

Латвийский «Пассажирский поезд» (Vivi) оценил стоимость поездке Валга — Рига в 7 евро.

Наконец, литовская LTG Link на маршруте Рига – Вильнюс поставил две цены:

1 класс – 34 евро;

2 класс – 24 евро.

Итого, минимальная стоимость проезда по маршруту Таллин – Рига – Вильнюс составит 51,5 евро.

Отметим, что, путешествуя по данному маршруту на машине, придется потратить на бензин около 75 евро. Другое дело, что если в автомобили поедут четыре человека, то «бензиновые расходы» окажутся меньше 20 евро/человек.

Добавим, что LTG Link и Vivi на своих сайтах продают билеты только на государственном и английском языках, а Elron также предлагает купить билет на русском. Очевидно, следует ожидать бойкота железнодорожного путешествия по Эстонии со стороны пассажиров-дерусификаторов.

Как сообщал bb.lv, согласно указанному расписанию, маршрут Таллин–Вильнюс начнется в 10:25 из Эстонии. Из Риги поезд отправится в 16:55, а прибытие в Вильнюс запланировано на 21:03.

В обратном направлении – из столицы Литвы в Таллин отправление планируется в 7:05 утра. Из Риги поезд отправится в 11:16, а прибытие в Таллин запланировано на 17:34.

Итого на поездку из Таллина в через Ригу в Вильнюс потребуется 10 часов 38 минут. Обратно получается быстрее – 10 часов 29 минут.

На территории Латвии будет 13 остановок. Кроме Риги это Цесис, Сигулда, Валмиера, Елгава и др.

Тише едешь – дальше будешь: средняя скорость движение поезда по маршруту составить 50-60 км/час.

Пересадки запланированы в Валке/Валге и в Риге. Пассажирам с их чемоданами будет дано от 12 до 19 минут, чтобы перебежать из одного поезда в другой.

Ожидается, что новая транспортная связь станет альтернативой автомобильным путешествиям (кстати, на машине этот путь можно преодолеть примерно за 8 часов).

Vivi.jpg

#поезд
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Какой нафиг поезд "Таллин-Рига-Вильнюс"! Три разных поезда, три разных билета, две пересадки. Опять "ВВ" врёт и выдает желаемое за действительное. Хреновые вы рекламщики!

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