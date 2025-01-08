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аirBaltic хочет сбежать в Литву? Последнее заявление главы авиакомпании удивило 1

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
аirBaltic хочет сбежать в Литву? Последнее заявление главы авиакомпании удивило

Отменив пять тысяч рейсов, airBaltic заявил о расширении своей деятельности в Литве.

Латвийская авиакомпания "аirBaltic" намерена в ближайшие годы увеличить свой парк на 15 новых самолетов, часть которых будет базироваться и в Вильнюсе, сказал литовскому порталу "lrt.lt" исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

По его словам, "аirBaltic" планирует купить четыре новых самолета до конца этого года и еще одиннадцать - в 2026 году.

"Мы становимся все более сильным перевозчиком в Вильнюсе. В планах - иметь еще больше самолетов в Вильнюсе. И они у нас будут. В конце этого года у нас будет четыре новых самолета, а в 2026 году у нас будет 11 самолетов. Эти самолеты появятся и в Вильнюсе. Вильнюс продолжает расти", - сказал Гаусс порталу.

По его словам, "аirBaltic" считает столицу Литвы более сильным рынком, чем Рига и Таллинн, из-за лучшей экономической ситуации и большей численности населения.

В сентябре Гаусс сказал в интервью BNS, что, если компания намерена удвоить свой парк самолетов к 2030 году, то она может более чем удвоить свой флот в Вильнюсе. В настоящее время в столице Литвы постоянно находятся два самолета "аirBaltic", в то время как в Таллинне, который меньше Вильнюса, - четыре.

#airbaltic
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го января

    Вот то ржака будет. Рекламный слоган: "Латвия! Всё просир@ется!"🎉🥳

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