Добыча на шельфе без западных технологий затруднительна.
Себестоимость сырья такова, что нерентабельно продавать дешевле 45–50 долларов за баррель.
Будучи президентом, Джо Байден изо всех сил старался ограничить санкционное давление на российскую нефть, уверен живущий на Западе русский аналитик нефтегаза Михаил Крутихин: боялся, что без нее возникнет дефицит на рынке, что приведет к росту цен на американских бензоколонках, чего руководство США допускать не хотело. Был придуман «потолок цен», который разве что несколько снизил доходы РФ от нефти.
И вот теперь президент Байден решил ввести максимально (в его представлении) возможные санкции, чтобы ударить по администрации Трампа – заправки подорожают уже при нем, и это поможет демократам на следующих выборах.
Рынок вроде даже отреагировал: фьючерс на баррель нефти марки брент взлетела на 4%, превысив в моменте отметку 80 долларов. Но бурного роста не получилось: исчезновение с рынка даже половины экспортных поставок российской нефти в среднесрочной перспективе вряд ли приведет к дефициту.
Российская нефтяная промышленность, несмотря на вполне успешную работу «Газпром нефти», «Лукойла» и некоторых других компаний, находится в очень сложном положении. ,Себестоимость российской нефти такова, что нерентабельно продавать ее дешевле 45–50 долларов за баррель иначе на добычу придется тратить больше, чем стоит нефть. Рентабельной нефти в России остается мало, и если цены на нефть по какой-то причине начнут падать, то рентабельной нефти хватит года на полтора-два. Если закончится нефть, которую рентабельно добывать, то есть можно продать с прибылью, больше с нефтяной отрасли взять будет нечего. Значит, нужно скорее забрать то, что можно, потом выделить компании гигантские средства и распорядиться ими по своему усмотрению.
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