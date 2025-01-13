Будучи президентом, Джо Байден изо всех сил старался ограничить санкционное давление на российскую нефть, уверен живущий на Западе русский аналитик нефтегаза Михаил Крутихин: боялся, что без нее возникнет дефицит на рынке, что приведет к росту цен на американских бензоколонках, чего руководство США допускать не хотело. Был придуман «потолок цен», который разве что несколько снизил доходы РФ от нефти.

И вот теперь президент Байден решил ввести максимально (в его представлении) возможные санкции, чтобы ударить по администрации Трампа – заправки подорожают уже при нем, и это поможет демократам на следующих выборах.

Рынок вроде даже отреагировал: фьючерс на баррель нефти марки брент взлетела на 4%, превысив в моменте отметку 80 долларов. Но бурного роста не получилось: исчезновение с рынка даже половины экспортных поставок российской нефти в среднесрочной перспективе вряд ли приведет к дефициту.

Российская нефтяная промышленность, несмотря на вполне успешную работу «Газпром нефти», «Лукойла» и некоторых других компаний, находится в очень сложном положении. ,Себестоимость российской нефти такова, что нерентабельно продавать ее дешевле 45–50 долларов за баррель иначе на добычу придется тратить больше, чем стоит нефть. Рентабельной нефти в России остается мало, и если цены на нефть по какой-то причине начнут падать, то рентабельной нефти хватит года на полтора-два. Если закончится нефть, которую рентабельно добывать, то есть можно продать с прибылью, больше с нефтяной отрасли взять будет нечего. Значит, нужно скорее забрать то, что можно, потом выделить компании гигантские средства и распорядиться ими по своему усмотрению.