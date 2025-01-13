Грузов нет и не будет: Рижский порт продал свое административное здание

Управление Рижского свободного порта (РСП) продало на электронном аукционе офисное здание в парке Кронвалда за 4,484 млн евро, сообщается на сайте электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv.

Стартовая цена на аукционе составляла 4,479 млн евро, а шаг аукциона - 5000 евро.

Покупатель здания должен внести плату за покупку в течение двух недель со дня аукциона.

Общая площадь офисного здания на бульваре Калпака, 12 составляет 3461,6 кв. м.

Решение о продаже здания было принято РСП в связи с геополитической ситуацией, санкциями и переменами в транзитной отрасли, которые в среднесрочной перспективе окажут негативное влияние на грузооборот порта, так как ожидается дальнейшее снижение объемов грузов.

В связи с этим управление РСП пересмотрело принадлежащие ему активы, оценивая их влияние на основную деятельность порта и возможность их продажи, чтобы сократить административные расходы.

В 2023 году грузооборот Рижского порта составил 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше 2022 года.