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Грузов нет и не будет: Рижский порт продал свое административное здание 1

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2025
LETA
Грузов нет и не будет: Рижский порт продал свое административное здание
ФОТО: LETA

Управление Рижского свободного порта (РСП) продало на электронном аукционе офисное здание в парке Кронвалда за 4,484 млн евро, сообщается на сайте электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv.

Стартовая цена на аукционе составляла 4,479 млн евро, а шаг аукциона - 5000 евро.

Покупатель здания должен внести плату за покупку в течение двух недель со дня аукциона.

Общая площадь офисного здания на бульваре Калпака, 12 составляет 3461,6 кв. м.

Решение о продаже здания было принято РСП в связи с геополитической ситуацией, санкциями и переменами в транзитной отрасли, которые в среднесрочной перспективе окажут негативное влияние на грузооборот порта, так как ожидается дальнейшее снижение объемов грузов.

В связи с этим управление РСП пересмотрело принадлежащие ему активы, оценивая их влияние на основную деятельность порта и возможность их продажи, чтобы сократить административные расходы.

В 2023 году грузооборот Рижского порта составил 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше 2022 года.

#рижский свободный порт
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • LI
    Len Ivyj
    13-го января

    Интересно, почему о комментариях напоминают одновременно МВД и Балтияс балсс? Чего боятся? Похоже, не падения грузооборота, а комментов по этому поводу. А должно быть наоборот, как раз.

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