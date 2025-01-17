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«К сожалению, от чего-то пришлось отказаться». В банкоматах Swedbank больше не доступна одна услуга 1

Бизнес
Дата публикации: 17.01.2025
Latvijas Avīze
«К сожалению, от чего-то пришлось отказаться». В банкоматах Swedbank больше не доступна одна услуга

В публичной сфере ведутся дискуссии относительно изменений в доступности услуг Swedbank.

До конца прошлого года пользователи банка могли оплачивать счета за коммунальные услуги через банкоматы Swedbank, и это было особенно удобно для пожилых людей, которые с трудом используют цифровые инструменты. В этом году данная услуга больше не доступна. Почему это произошло и будут ли клиентам предложены другие альтернативы?

Янис Кропс, руководитель отдела общественных отношений «Swedbank», поясняет, что в конце прошлого года действительно произошли изменения в ИТ-функциях банкоматов, и возможность оплаты счетов через банкомат больше недоступна. Причина этого в том, что к банкоматам также возникают новые технические требования, и для того, чтобы предложить клиентам новые услуги, к сожалению, приходится от чего-то отказываться.

При оценке привычек клиентов изменения напрямую коснулись функции оплаты счетов в банкомате, поскольку ею пользуется небольшое количество клиентов. Он поясняет: «Мы, конечно, понимаем, что такие изменения могут быть неприятными или неудобными для небольшой части клиентов, которые ими пользовались, поэтому мы призываем использовать другие варианты оплаты в зависимости от того, что кажется наиболее удобной альтернативой для клиентов.»

Какие альтернативы?

На вопрос о том, какие альтернативы доступны клиентам Swedbank, Янис Кропс отвечает: «Конечно, классически мы рекомендуем использовать возможности интернет-банкинга или мобильного приложения. Однако мы понимаем, что ежемесячное использование интернет-банкинга в некоторых случаях может показаться не самым удобным вариантом. Поэтому мы рекомендуем использовать в качестве альтернативы регулярные или фиксированные варианты оплаты.»

Это означает, что если счет на фиксированную сумму поступает каждый месяц, его можно оплатить как регулярный платеж (регулярный перевод будет осуществляться на ранее указанный счет поставщика услуг в указанную клиентом дату), что не потребует от клиента ежемесячно пользоваться интернет-банком.

Также можно использовать предопределенные платежи (их можно указать заранее в интернет-банке и выбрать в качестве готового шаблона для каждого платежа), но для этого потребуется возможность самостоятельного входа в интернет-банк раз в месяц. В зависимости от поставщика услуг большинство из них также предлагают электронные счета. Это значит, что при предоставлении согласия поставщику услуг в интернет-банке будет получен электронный счет, оплата которого произойдет автоматически, без участия клиента.

«В свою очередь, если все описанное все еще кажется слишком сложным, то, конечно, мы также можем предложить оплату счета в отделении или позвонив в консультационный центр (67444444). Однако имейте в виду, что за осуществление платежей в отделении банка или по телефону взимается комиссия. За пределами банка мы также рекомендуем воспользоваться возможностями сотрудничества, предлагаемыми другими торговцами.

«Например, оплату счетов можно удобно производить в кассах сети магазинов «Maxima», отделениях Латвийской почты (единственный вопрос — наличие комиссионных) или у самого поставщика услуг», — поясняет Кропс.

#swedbank
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Комментарии (1)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го января

    дерьмо банк как и какие то древние машинки для оплаты счетов

    17
    1

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