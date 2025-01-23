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Сделка века: на деньги латвийских пенсионеров хотят выкупить леса у шведов 1

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Сделка века: на деньги латвийских пенсионеров хотят выкупить леса у шведов
ФОТО: LETA

С тех пор как шведская ассоциация владельцев леса "Södra" выставила на продажу свои лесные площади в Латвии и Эстонии, в обеих странах началась дискуссия о возможности их приобретения.

На прошлой неделе в "Утренней панораме" премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в госбюджете таких денег нет, поэтому следовало бы подумать о других финансовых инструментах, например, одним из них могло бы стать создание совместного фонда с возможностью участия в нем в том числе населения.

Руководитель "SEB Investment Management" Янис Розенфелдс подчеркивает, что при создании инвестиционных фондов учреждение самого фонда является одним из завершающих этапов, то есть фонды делают официальные шаги лишь тогда, когда становится ясно, что собранный с инвесторов объем средств позволит начать деятельность.

Говоря об инвесторах, Розенфелдс отметил, что средства госбюджета в такой фонд вряд ли можно будет вложить. А вот вложение пенсионных накоплений в фонд возможно, так как уже сейчас несколько управляющих пенсионными средствами через фонды вкладывают в леса в Латвии. Важно, чтобы фонд был юридически приспособлен для вложения пенсионных средств. Станет ли такой фонд оптимальным решением для приобретения леса, будет зависеть от того, каким будет конкретное решение. Предполагается, что стоимость сделки по продаже лесных площадей может составить от полумиллиарда до миллиарда евро.

Вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс рассказал, что деревообработчики с латвийским капиталом готовы участвовать. "Эта сделка является инвестицией и принесет плоды, даже если эта земля больше никогда не поступит в продажу, но нужно считаться с тем, что отдачи капитала не будет ни в течение пяти, ни десяти лет", - объясняет Клаусс. Если будет возможность поучаствовать очень мелким инвесторам, то это стоит сделать. Так, предприятие "STiga RM" поддерживает предложение о создании нового, частично принадлежащего государству предприятия, которое через биржу привлекало бы капитал на эти цели, и готово вложить полмиллиона евро. По отношению к полмиллиарда евро это составляет 0,1%. Готово ли в нынешней ситуации АО "Latvijas valsts meži" (LVM) участвовать в покупке, предприятие не ответило. Чтобы судить о привлекательности инвестиции, нужно учитывать несколько условий: стоимость приобретения, ожидаемую отдачу, модель управления этой инвестицией и другие.

Diena

#лес
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Очешуеть-"Предполагается, что стоимость сделки по продаже лесных площадей может составить от полумиллиарда до миллиарда евро". А можно узнать за сколько было продана шведам землица с лесами в бородатые времена? И куда бабосики ручейками разбежались? Не удивлюсь, что лес мы продали по цене банана, а пни будем выкупать по цене бриллиантов.

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