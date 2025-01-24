Baltijas balss logotype

Коалиция таки определилась с кандидатом на пост президента Банка Латвии. Кто им стал? 1

Бизнес
Дата публикации: 24.01.2025
LETA
Коалиция таки определилась с кандидатом на пост президента Банка Латвии. Кто им стал?

Коалиционные партии договорились выдвинуть кандидатом на пост президента Банка Латвии нынешнего заместителя президента Банка Латвии Санту Пургайле, сообщил агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.

По его словам, Пургайле пользуется концептуальной поддержкой правительственных партий.

Партнеры по коалиции считают, что Пургайле соответствует всем ранее указанным критериям, особенно подчеркивая ее безупречную репутацию и способность с первого дня полноценно выполнять свои обязанности как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в Европейском центральном банке, сказал Юревицс.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. У нее большой опыт работы в финансовом секторе: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии рынка финансов и капитала и занимала различные руководящие должности в банковском секторе.

Партии планируют встретиться с Пургайле в понедельник, 27 января, на совещании коалиции, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также дать Пургайле возможность представить свое видение будущего Банка Латвии и ответить на вопросы представителей СМИ.

После официального выдвижения Пургайле встретится со всеми парламентскими фракциями, которые будут готовы выслушать ее.

Как сообщалось, в четверг депутаты оппозиционных фракций "Объединенный список" и Национального объединения подали в президиум Сейма официальное заявление, в котором выдвинули на пост президента Банка Латвии прежнего руководителя центрального банка Мартиньша Казакса.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ожидает ясности в вопросе о президенте Банка Латвии на этой неделе, напомнив, что кандидату еще предстоит получить допуск к государственной тайне, что займет время.

Новые кандидаты на пост президента Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.

Срок полномочий Казакса закончился 21 декабря прошлого года, но Сейм тогда не избрал нового президента Банка Латвии.

#банк латвии #сейм
2
7

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Это же насколько все в Латвии плохо! Даже не плохо, а просто пиз-ц.

    19
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео