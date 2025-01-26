Держитесь крепче: стало известно, какие зарплаты у латвийских моряков

Средняя заработная плата латвийского моряка в прошлом году составила 5447 евро в месяц, свидетельствует информация, собранная Регистром моряков Латвийской морской администрации о зарплатах латвийских моряков.

В администрации сообщают, что средняя заработная плата капитанов судов в 2024 году составила 12 310 евро в месяц, в то время как старшие помощники капитанов в среднем получали 9712 евро, вторые помощники капитанов — 5209 евро, а третьи помощники — 4068 евро.

Рядовые члены палубной команды, или матросы, в прошлом году зарабатывали в среднем 2877 евро в месяц.

Старшие механики судов в прошлом году получали в среднем 11 473 евро в месяц, вторые механики — 9255 евро, третьи механики — 5007 евро, а четвёртые механики — 3912 евро. Электромеханики судов зарабатывали в среднем 6865 евро в месяц, а газовые механики — 7029 евро. Рядовые члены машинной команды, или мотористы, в среднем получали 2800 евро в месяц.

Средняя заработная плата судовых поваров в прошлом году составила 3016 евро в месяц, стюардов — 2668 евро. Практиканты за работу на судах во время практики получали в среднем 527 евро в месяц.

В администрации подчеркнули, что при сравнении средней заработной платы моряков в период с 2019 по 2024 год наиболее значительный рост зарплат наблюдался у рядовых моряков. За пять лет заработная плата поваров увеличилась на 58%, матросов — на 68%, стюардов — на 75%, а мотористов — на 76%.

Заработная плата судовых офицеров за пять лет увеличилась относительно умеренно: капитаны стали получать в среднем на 18% больше, старшие помощники — на 19%, старшие механики — на 16%, а вторые механики — на 14% больше. Зарплаты других офицеров выросли в среднем на 20–30%.

Администрация пояснила, что указанные суммы являются чистым доходом («на руки»), после чего моряки самостоятельно оплачивают обязательные взносы в систему государственного социального страхования, что влияет на размер их пенсии.