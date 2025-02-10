Плохая новость для вкладчиков Swedbank: их лишат части дохода

Уже в марте вступят в силу изменения процентной ставки накопительного счета в евро. Изменения – отрицательные для вкладчиков.

Как сообщают в Swedbank, в настоящее время ставка по популярному вкладу «Накопитель» составляет 2,5% в год.

С 17 марта 2025 года новая процентная ставка будет снижена до 2% в год.

С чего бы это? В банке дали странное объяснение своему приступу жадности: «Мы всегда хотели поддерживать по возможности максимально высокую процентную ставку, однако после бесчисленных снижений процентных ставок Европейским центральным банком нам приходится приспособиться».

В том, что Swedbank пытается приспособиться ничего странного нет. Странно, что число снижений ставок ЕЦБ банкиры оценили неопределенным прилагательным «бесчисленные». На самом деле их было всего пять.

И, если, нынешнее поколение шведских финансистов не может сосчитать до пяти, то они могут по старой памяти обратиться за консультацией к главе Центробанка ЛР Мартиньшу Казаксу, который еще пять лет назад служил в Swedbank финансовым аналитиком.

Другое дело (и об этом в открытую не говорится), что с начала нынешнего года правительство Латвии обложило коммерческие банки страны дополнительным налогом на сверхприбыль. Похоже, мы теперь знаем, кто заплатит этот налог вместо банкиров.

Для сведения руководства Swedbank – изменения ставок Европейского центробанка: