Латвийский транзит: все ниже, и ниже, и ниже

Латвийская транзитная отрасль, которая некогда исправно кормила страну, принося ей миллиарды и обеспечивая внушительное количество рабочих мест, переживает самые худшие времена.

Год от года из-за геополитической ситуации и санкций Латвия продолжает терять объемы грузоперевозок в полном соответствии с известным афоризмом Ежи Леца «я думал, что достиг дна, но в это время снизу постучали».

Цифры удручающие. Как свидетельствуют данные Минсообщения, объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в январе этого года сократился на 27,3% по сравнению с январем 2024 года и составил смешные 815 000 тонн. И это при том, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году сократился на 26,7% по сравнению с 2023-м годом.

Международные перевозки также демонстрируют падение – 674 000 тонн, что на 32,5% меньше, чем в январе 2024 года. А вот внутренние перевозки ожидаемо выросли на 14,6% и составили 141 000 тонн. Правда, эти объемы погоды, увы, не делают.

Стремительно падает и объем транзитных грузов. В январе 2025 года он составил 535 000 тонн, это на 37,6% меньше, чем в январе прошлого года. Железнодорожный транзит грузов через порты составил в январе 451 000 тонн. Это на 42,9 % меньше, чем годом ранее.

Падение демонстрируют также экспортные и импортные перевозки. Экспортные в январе этого года составили 108 000 тонн (на 40,3 % меньше, чем в январе 2024 года). Импортные - 482 000 тонн (меньше на 35,7 %).

Та же тенденция и в латвийских портах, где в январе этого года было перевалено 3,11 млн тонн грузов, что на 11,2% меньше, чем за тот же месяц 2024-го.

Лидером по объемам перевалки в январе этого года стал Рижский порт. Он перевалил 1,475 млн тонн, что на 14,6% меньше, чем в январе 2024 года. На втором месте – Вентспилсский порт с 879 300 тоннами, что на 5,5% больше. На третьем – Лиепайский порт с 520 300 тоннами, что на 24,9% меньше, чем в январе 2024 года. Малые порты перевалили 234 600 тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем в январе 2024 года.

Впрочем, как отмечает Минсообщения, есть и успехи. По наливным грузам отмечен прогресс: в январе латвийские порты перевалили 751 900 тонн наливных грузов, что на 94,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Большую часть переваленных нами наливных грузов составили нефтепродукты -- 703 800 тонн. Это в 2,2 раза больше, чем в январе прошлого года.

Что нас ждет дальше?

Надежд на улучшение ситуации в ближайшем будущем нет. Надежды на привлечение грузов из Казахстана, Узбекистана и других стран результата не дают. Не стали альтернативой российскому транзиту и китайские товары. Отсюда – колоссальные убытки и туманное будущее.

Как известно латвийские перевозчики в основном совершают двусторонние и транзитные перевозки через территорию России, поскольку этот маршрут является самым дешевым и быстрым для перевозок в страны Центральной Азии. Однако латвийские власти квоту разрешений на автоперевозки в Россию в этом году существенно сократили. Если в 2023 году обмен разрешениями с Россией был осуществлен на 75% от прежней годовой квоты, а в 2024 году - на 50%, то сейчас квота на выдаваемые разрешения снижена по сравнению с 2024 годом вдвое, что больно ударит по бизнесу.

Но политические соображения сегодня стоят выше экономических. Как заявила министр иностранных дел Байба Браже: «Цель – полное прекращение транзита в Россию, что, помимо прочего, позволило бы эффективнее реализовывать санкции против нее. Те, кто еще продолжает сотрудничество с Россией, должны его прекратить. Все страны Европейского союза должны стремительно уменьшать экономическую зависимость от России и разъяснять своим предпринимателям, что бизнес с ней в долгосрочной перспективе невозможен».

И латвийский бизнес, очевидно, с этим согласен. Как на днях заявил член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс на ЛР-4, рельсы, ведущие в Россию, надо «убрать, взорвать, целиком и полностью». И о том, что «страны Балтии – государства транзита, нужно забыть навсегда».