Фондовые рынки переживают спад на фоне падения акций автопроизводителей

Фондовые рынки США и Европы в четверг испытали спад на фоне снижения акций автопрома после заявления президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов на автомобили и автозапчасти, произведённые за рубежом, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Все три основных индекса Уолл-стрит снизились.

Акции автопроизводителя General Motors подешевели на 7,4%, акции Ford — на 3,9%.

На токийской бирже акции Toyota снизились на 2%, Honda — на 2,5%, Nissan — на 1,7%, Mazda — на 6%.

На сеульской бирже акции Hyundai упали более чем на 4%.

Франкфуртский биржевой индекс снизился на 0,7% на фоне падения акций Volkswagen на 1,3%, Porsche — на 2,6%, Mercedes — на 2,7% и BMW — на 2,5%.

Акции производителя джипов Stellantis снизились более чем на 4%.

"Торговая война обострилась, и неудивительно, что немецкие автопроизводители оказались среди лидеров по снижению стоимости акций", — заявил аналитик StoneX Group Фавад Разакзада.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 0,4% до 42 299,70 пункта, индекс Standard & Poor's 500 — на 0,3% до 5693,31 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 0,5% до 17 804,03 пункта.

Индекс Лондонской биржи FTSE 100 в четверг снизился на 0,3% до 8666,12 пункта, индекс Парижской биржи CAC 40 — на 0,5% до 7990,11 пункта, а индекс Франкфуртской биржи DAX — на 0,7% до 22 678,74 пункта.

На электронной торговле Нью-Йоркской биржи цена нефти марки WTI в четверг выросла на 0,4% до 69,92 доллара за баррель. Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже поднялась на 0,3% до 74,03 доллара за баррель.

На бирже Нидерландов Title Transfer Facility (TTF) цена на природный газ в четверг увеличилась на 0,8% до 41,20 евро за мегаватт-час.

Курс евро к доллару США в четверг вырос с 1,0757 до 1,0796 доллара за евро, курс британского фунта стерлингов к доллару — с 1,2891 до 1,2947 доллара за фунт, а курс доллара к японской иене — с 150,54 до 151,04 иены за доллар. Курс евро к британскому фунту снизился с 83,41 до 83,38 пенсов за евро.