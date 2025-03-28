Молодые люди могут заниматься отмыванием денег, даже не подозревая об этом - банк

Банк Luminor предупреждает, что молодые люди все чаще позволяют использовать свои банковские счета для перевода денег неизвестного происхождения с целью получения прибыли. Ничего не подозревающие люди могут попасть в неприятности с законом, помогая обманывать власти, передала BNS пресс-служба банка.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в последние месяцы вновь стала актуальной проблема одной из так называемых схем отмывания денег. По словам специалиста, молодых людей убеждают разрешить использовать свои банковские счета (иногда счета в нескольких разных банках) для перемещения денег.

"После того как молодого человека убедили и уговорили, на его счёт начинают поступать большие суммы денег, и им нужно быстро их перевести", – пояснил Кийк.

По его словам, такие деньги обычно переводятся на криптовалюту или снимаются наличными. Владельцу счёта, «денежному мулу», взамен предлагается небольшая комиссия. В силу своего добросовестного желания заработать молодой человек может, сам того не зная, помочь пустить в оборот деньги, полученные преступным путем, и тем самым совершить преступление.

Хотя это запрещённая деятельность, которая может быть наказуема, сами «денежные мулы» могут не осознавать, что то, что они делают, как-то неправильно или незаконно. "Мошенники рассказывают молодым людям красивую и убедительную историю, а те принимают всё за чистую монету, не задают критических вопросов, не продумывают всю цепочку действий и не задумываются о возможных последствиях. Обычно это деньги жертв других мошенничеств – например, людей, потерявших все свои сбережения", – добавил Кийк.

"Предложение быстрой прибыли любым способом обычно является признаком мошенничества, когда в итоге вы теряете и обещанное вознаграждение за «работу», и, возможно, свои собственные деньги. Мошенник остаётся мошенником и, скорее всего, связан с мошенниками и международными преступниками, которые будут рады «кинуть» такого желающего быстро заработать, если возникнут проблемы. Это означает, что простой на первый взгляд способ заработка может разрушить ваше будущее, а найти настоящую работу, позволяющую зарабатывать на жизнь будет уже не так просто, как было бы до того, как вы ввязались в аферу", – говорит руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

По словам Кельта, банки и полиция в сотрудничестве с зарубежными коллегами прилагают усилия, чтобы остановить деятельность мошенников, но ловят преступников и в Эстонии. Например, 19 февраля этого года 83-летней женщине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что на банковском счёте жертвы имеются подозрительные операции.

Утверждалось, что для того, чтобы поймать преступников, жертва должна подойти к банкомату, снять 2000 евро наличными, а затем за ними приедет полиция. Женщина поняла, что это мошенничество, и немедленно сообщила в полицию. Полиция арестовала 26-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в основном вербуются люди, испытывающие финансовые трудности. Среди целевых групп – недавние мигранты, безработные, студенты и люди в возрасте от двадцати лет.

Кийк подчеркнул, что не следует сообщать третьим лицам данные своего банковского счета или слепо соглашаться на пересылку денег неизвестного происхождения. Следует избегать подозрительных электронных писем и ссылок. В частности, будьте внимательны к неожиданным предложениям о работе. Всегда проверяйте информацию о работодателе, прежде чем начать сотрудничество, особенно если речь идёт об иностранной компании.

"Мошенники могут имитировать веб-сайт и веб-адрес реальной компании, чтобы создать достоверное впечатление. Хотя внешне всё может казаться правильным, поддельные сайты относительно минималистичны и ограничены в функциональности. Также важно обращать внимание на веб-адрес, поскольку создатели поддельных сайтов используют различные уловки, немного искажая слова, но если присмотреться, различия всегда найдутся", – говорит Кийк.

“Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы вовлечены в схему отмывания денег, немедленно прекратите совершать переводы. Сообщите об этом в свой банк, поставщику услуг, через которого осуществлялась транзакция, и в полицию", – сказал он. "Рано или поздно отмывание денег привлечёт внимание банков".