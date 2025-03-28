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У пятерых детей с инфекцией кишечной палочки развился опасный для жизни синдром 0

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
У пятерых детей с инфекцией кишечной палочки развился опасный для жизни синдром

У пяти детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, развился гемолитико-уремический синдром, что может привести к опасной для жизни форме почечной недостаточности, и состояние их здоровья в детской клинической университетской больнице (ДКУБ) оценивают как тяжелое, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Как отмечают в больнице, при осложнениях в случае заражения кишечной палочкой Escerichia coli, вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), может развиться опасная для жизни форма почечной недостаточности. Это редкое и тяжелое осложнение, которое приводит к снижению числа эритроцитов (гемолитическая анемия), низкому количеству тромбоцитов и острой почечной недостаточности, а в особо тяжелых случаях вызывает повреждения и других органов.

За эту неделю в ДКУБ поступило 15 детей дошкольного и начального школьного возраста с подтвержденной инфекцией E. coli (STEC), а также один ребенок с другим возбудителем бактерий - EPEC.

В настоящее время из 15 заразившихся E. coli детей 13 продолжают лечение в инфекционном отделении, один - в отделении анестезиологии и интенсивной терапии, а один ребенок выписан и его лечение продолжается дома.

На данный момент подтверждения связи какого-либо конкретного продукта с возбудителем инфекции нет, подчеркивает ДКУБ. Как отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиологи работают по нескольким направлениям, чтобы определить источник инфекции. В каждом новом случае заболевания проводится углубленный опрос родителей детей с использованием единой расширенной анкеты для исключения или определения общих факторов риска.

К настоящему моменту ЦПКЗ получил 23 срочных уведомления о случаях инфекции. Заболели 21 ребенок в возрасте от 2 до 10 лет и двое взрослых.

Случаи заболевания констатированы в пригородах Риги, в Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 13 дошкольных учреждениях и одной начальной школе.

К настоящему моменту обследовано 86 лиц, из них наличие энтерогеморрагической инфекции E. coli выявлено у пятерых детей. Эпидемиологи дают дополнительные рекомендации родителям детей, врачам и образовательным учреждениям в связи с этими случаями.

В сотрудничестве с администрациями образовательных учреждений эпидемиологи уточняют списки отсутствующих детей, связываются с родителями детей, чтобы выяснить причины отсутствия детей и, в случае заболевания, - симптомы. При симптомах кишечной инфекции организуется лабораторное обследование детей.

ЦПКЗ ежедневно сотрудничает с Национальной лабораторией референции микробиологии Рижского Восточного клинического университета и другими лабораториями, чтобы как можно скорее провести углубленное обследование возбудителей и определить, заражены ли заболевшие одним и тем же патогеном или же возбудители заболевания отличаются.

Центр проинформировал семейных врачей и больницы о существующей эпидемиологической ситуации, призвав обращать особое внимание на пациентов (особенно детей и пожилых людей), у которых имеются признаки острой кишечной инфекции - водянистая или кровавая диарея, боли в животе, тошнота, рвота, повышенная температура тела - и проводить лабораторное подтверждение диагноза.

Врачей призывают усиленно следить за состоянием здоровья больных в динамике, так как оно может ухудшиться позже.

Как пояснили в больнице, чтобы подтвердить, что еще кто-то из детей с подобными симптомами, обратившихся в центр неотложной медицины ДКУБ, имеет конкретную инфекцию, необходимо дождаться лабораторных результатов анализов, поэтому информация об актуальном количестве госпитализированных детей с инфекцией в дальнейшем будет публиковаться раз день.

#больницы # дети
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