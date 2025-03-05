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Латвийское государство хочет, чтобы частный бизнес помог ему деньгами. Куда пойдут средства? 0

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Строительство Кекавской окружной дороги.

Строительство Кекавской окружной дороги.

ФОТО: LETA

При рассмотрении в правительстве ежегодного доклада о проектах публично-частного партнерства (ПЧП) выполняются две задачи: рассказать о том, чего уже удалось добиться, и подстегнуть мысль о том, что ПЧП служит решением для стремительно растущих инвестиционных потребностей. Об этом вчера на заседании Кабинета министров заявил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Он также отметил, что цель Латвии - примерно 200 млн евро в год на развитие инфраструктуры, которые можно освоить с помощью решений ПЧП. "Я надеюсь, что лед сломан", - сказал министр, напомнив, что первый успешный проект ПЧП - это Кекавская окружная дорога с общим вкладом почти в 130 млн евро. Эффективность проекта во много раз выше, чем у проектов, ранее реализованных правительством, утверждает министр.

Комментируя проекты, находящиеся на стадии развития, Ашераденс упомянул программу доступных по цене арендных квартир, для координации которой в Министерстве финансов создана отдельная группа. Цель программы - обеспечить более 1000 единиц жилья. Партнерами в этом проекте являются госагенство "Valsts nekustamie īpašumi" и самоуправления. "Это чрезвычайно важный проект, поскольку он реализуется в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком", - подчеркнул министр, добавив, что важно тренировать самоуправления, каким образом такие проекты должны решаться. Опыт и методологию, освоенные в проектах по строительству жилых домов, можно использовать и, например, для строительства школ, если таковые необходимы, поскольку, по мнению Ашераденса, ПЧП в таких случаях является идеальным вариантом. Кроме того, министр рекомендует ПЧП, например, для строительства пансионатов.

Со стороны правительства ответственным за проекты является Центральное агентство финансов и договоров, которое, по словам министра, помогает оценить "срок годности" и целесообразность проектов. В качестве актуальных министр назвал проекты освещения улиц Риги и Даугавпилса, проект по обслуживанию коммерческих площадей в Рижском аэропорту, культурную инфраструктуру Бауски, теплоснабжение Смилтене и другие проекты, которые сейчас рассматриваются и для которых ведется поиск решений.

Diena

#деньги
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Григорий Антонов
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