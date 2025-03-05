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Шведы продают Rimi Baltic датчанам за 1,3 млрд евро 2

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Шведы продают Rimi Baltic датчанам за 1,3 млрд евро
ФОТО: LETA

Шведский концерн "ICA Gruppen" продает торговую сеть "Rimi Baltic" датской розничной компании "Salling Group", говорится в опубликованном заявлении концерна, пишет LETA.

Основным рынком деятельности "ICA Gruppen" является Швеция, где, помимо розничной торговли продуктами питания, концерн ведет бизнес в сферах аптечного дела, банковских услуг, страхования и недвижимости.

Концерн отмечает, что сделка по продаже "Rimi Baltic" обеспечит доходы, которые позволят продолжить инвестиции и предоставит ресурсы для шведского бизнеса, чтобы укрепить и расширить ассортимент продукции на его основном рынке в Швеции.

Стоимость принадлежащей "ICA Gruppen" торговой сети в Эстонии, Латвии и Литве составляет 1,3 миллиарда евро, или примерно 14,4 миллиарда шведских крон, говорится в заявлении компании.

Деятельность "ICA Gruppen" сосредоточена преимущественно на шведском рынке, и поскольку у концерна нет планов по расширению за пределы Швеции, решение о продаже "Rimi Baltic" было логичным, объясняет компания.

"Rimi Baltic" управляет розничной сетью "Rimi" в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее сообщалось, что оборот "Rimi Baltic" в странах Балтии в 2023 году составил 1,809 миллиарда евро, что на 5,5% больше, чем в 2022 году.

При этом "Rimi Latvia" в 2023 году достигла оборота в 1,076 миллиарда евро, увеличившись на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль компании выросла на 5,8% – до 29,09 миллиона евро.

"Rimi Latvia" зарегистрирована в январе 1992 года, ее уставный капитал составляет пять миллионов евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированное в Швеции предприятие "Rimi Baltic".

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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го марта

    шведский капитал потихоньку покидает Прибалтику. скоро Прибалтика будет в Советской юрисдикции

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Шведы сливаются из за возможности убытков в виду того что путинчег может лапки сюда сунуть? Зачем иначе продовать прибыльную дойную корову? Отмазка про то что наш рынок шведский-так себе. Я бы понял если бы сеть была убыточной.

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