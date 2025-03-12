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Перевалка грузов в Рижском порту за два месяца еще сократилась 1

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
Перевалка грузов в Рижском порту за два месяца еще сократилась
ФОТО: LETA

За два месяца этого года в Рижском свободном порту было перевалено 2,74 млн тонн грузов, что на 13,2% меньше, чем в январе-феврале 2024 года, следует из опубликованной портом информации.

Больше всего за первые два месяца 2025 года было перевалено сыпучих грузов - 1,288 миллиона тонн, что на 25,2% меньше, чем за первые два месяца 2024 года. Далее следуют генеральные грузы - 1,258 млн тонн (-1,2%) и наливные грузы - 194 100 тонн (+20,7%).

Контейнерные грузы за первые два месяца этого года составили 799 200 тонн, что на 4,8% меньше, чем за первые два месяца прошлого года, и составили 29,2% от общего объема грузов, переваленных в Рижском порту (26,7% годом ранее).

В Рижском порту перевалено 508 700 тонн сельскохозяйственных насыпных грузов, что на 26,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, 441 800 тонн лесоматериалов (+12%), 255 500 тонн древесных гранул (-33%), 250 100 тонн щепы (-9,4%).

В 2024 году Рижский свободный порт перевалил 18,062 миллиона тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году, в том числе 3,156 миллиона тонн за первые два месяца прошлого года.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему переваленных грузов.

#порты
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    13-го марта

    А что же такое? А где груза из Средней Азии??? Хотя за чем нам перевалка грузов, мы и так без них проживём

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