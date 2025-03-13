За два первых месяца года перевалка грузов в Лиепайском порту уменьшилась

Лиепайский порт в январе-феврале этого года перевалил 1,067 млн тонн грузов, что на 19% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует предоставленная портом информация.

Из порта было отправлено 866,1 тыс. тонн грузов, что на 23,5% меньше, чем в январе-феврале 2024 года, а объем принятых грузов вырос на 8,7% до 200,9 тыс. тонн.

За два первых месяца года Лиепайский порт больше всего перевалил сыпучих грузов - 686,3 тыс. тонн (-26,6%), что составляет 64% общего грузооборота порта. В том числе зерна и зерновых продуктов было перевалено 416,9 тыс. тонн (-38,8%), древесной щепы - 93,7 тыс. тонн (-22,9%), строительных материалов - 92,7 тыс. тонн (+40,7%).

Перевалка генеральных грузов составила 330,1 тыс. тонн (-5,6%), или 31% общего грузооборота.

Грузов ro-ro было перевалено 252,9 тыс. тонн (-6,6%), древесины - 60,9 тыс. тонн (-11,6%).

Наливных грузов в Лиепае за два первых месяца года было перевалено 50,6 тыс. тонн, что на 57,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщалось, в 2024 году Лиепайский порт перевалил 7,049 млн тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем в 2023 году.