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Рижский свободный порт в этом году инвестирует в развитие 7,43 млн евро 0

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
LETA
Рижский свободный порт в этом году инвестирует в развитие 7,43 млн евро

В этом году управление Рижского свободного порта вложит в развитие порта 7,43 млн евро, что на 1,07 млн евро или 17% больше, чем в 2024 году, сообщили агентству ЛЕТА представители управления.

План инвестиций на 2025 год предусматривает реализацию нескольких уже начатых инфраструктурных проектов и инвестиции в новые проекты, имеющие стратегическое значение для порта.

В частности, в этом году планируется завершить часть проекта в рамках строительства нового транспортного путепровода от улицы Твайка до Кундзиньсалы, а также строительство объектов портовой и общественной инфраструктуры на Кундзиньсале, в том числе нового пункта пропуска через порт с оцифрованной системой доступа. Это обеспечит электронную очередь автотранспорта, оцифровку документов на перемещение грузов и повысит пропускную способность пункта.

Строительство самого путепровода ведет Рижское самоуправление, а сдача всего проекта в эксплуатацию запланирована на начало 2026 года.

В этом году управление Рижского свободного порта продолжит работу по развитию промышленной инфраструктуры на Кундзиньсале, которая в настоящее время превращается в активный центр складирования грузов и логистики.

Рижский свободный порт в сотрудничестве с Рижским самоуправлением также планирует начать работы по реконструкции улицы Флотес. В последние годы на территории, прилегающей к улице Флотес в Даугавгриве, стремительно развиваются портовые терминалы, привлекая новых инвесторов и увеличивая объемы грузов. Проект реконструкции улицы Флотес включает в себя новую инфраструктуру пешеходного, велосипедного и автомобильного движения, ливневую канализацию и освещение. Начало строительных работ запланировано на конец этого года, а завершение проекта - на 2027 год.

В этом году также продолжатся работы по созданию новой инфраструктуры для пассажиров в Рижском порту. Чтобы начать реализацию комплекса терминалов для круизных судов и грузопассажирских паромов в Экспортном порту, в этом году предстоит частично демонтировать дамбу ED, что необходимо для проекта нового терминала, чтобы обеспечить причаливание крупных круизных судов в непосредственной близости от исторического центра города. Частичный демонтаж дамбы ED планируется завершить к лету 2026 года.

#порты
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