Baltijas balss logotype

Авен получил разрешение зачислить сотни миллионов евро на замороженный счёт в Латвии - СМИ 3

Бизнес
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Авен получил разрешение зачислить сотни миллионов евро на замороженный счёт в Латвии - СМИ
ФОТО: LETA

Российско-латвийский миллиардер и обладатель двойного гражданства Пётр Авен получил разрешение на зачисление 235,9 млн евро на замороженный банковский счёт в Латвии из средств, которые пока не подпадают под санкции Европейского союза, сообщает журнал Ir, пишет ЛЕТА.

Разрешение на перевод 235 885 899 евро в Латвию для одного из лиц, включённых в санкционный список, Служба финансовой разведки (СФР) выдала в феврале, согласно информации, предоставленной журналу Ir. Перевод разрешён с банковского счёта в одной из стран Центральной Азии — бывшей советской республики, не присоединившейся к санкциям.

Причину, по которой он запросил разрешение, Авен журналу не прокомментировал.

В то же время Ir отмечает, что, судя по данным о замороженных средствах на банковских счетах в Латвии за февраль и март, соответствующий перевод ещё не состоялся. Если он произойдёт, деньги будут немедленно заморожены.

Также Ir указывает, что указанная сумма в четыре раза превышает общий объём средств, замороженных в Латвии на счетах всех лиц, подпадающих под санкции. По состоянию на 1 марта 2025 года в Латвии заморожены средства или экономические ресурсы 148 человек. В марте сумма, замороженная в финансовых учреждениях, составила 54,56 млн евро.

Журнал также напоминает, что в начале этого года появились сообщения о продаже Авеном и его давним бизнес-партнёром Михаилом Фридманом своих долей в российском банке "Альфа-Банк".

"Господин Авен выполнил все требования, необходимые для отмены санкций", — прокомментировал его представитель Игорь Басс.

Получен ли перевод средств, вырученных от продажи российского банка, на латвийский счёт как аргумент в пользу снятия санкций с российского миллиардера, СФР Ir однозначного ответа не дала. Один из критериев указывает, что в санкционные списки ЕС могут включаться "влиятельные предприниматели, действующие в России", однако "продажа активов в России сама по себе не является основанием для отмены санкций".

Авен был включён в санкционный список ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С момента включения в список он пытался добиться отмены санкций.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, Авену косвенно принадлежало 12,4% акций "Альфа-Банка", однако в начале этого года он прекратил участие в капитале банка.

Против Авена также действуют санкции США, Великобритании, ЕС и других стран.

В конце прошлого года украинский суд отменил частичный арест корпоративных прав нидерландской компании VEON в крупнейшем украинском мобильном операторе "Киевстар", ранее наложенный с целью предотвратить получение выгоды Авеном и Фридманом.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Авена за прошлый год выросло на 1,42 миллиарда долларов США (1,36 миллиарда евро) — до 7,38 миллиарда долларов.

Через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной телекоммуникационной компании Veon, крупнейшего турецкого мобильного оператора Turkcell и других предприятий в сферах здравоохранения и технологий.

Авен также является гражданином Латвии и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году проживает в Латвии вместе с семьёй.

#петр авен #санкции против россии
4
16

Комментарии (3)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    7 миллиардов 380 миллионв долларов - вы спрашиваете где деньги на оборону взять? У нищих инвалидов и пенсионеров последние пособия отнимаете для отправки на Украину, а тут вон миллиарды долларов и всё у одного человека!

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    А где же протесты национально-озабоченных уродцев и выживших из ума старух?

    46
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    Советские люди возвращаются в Латвию! Welcome!!!

    26
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию 1
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео