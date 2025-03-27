Авен получил разрешение зачислить сотни миллионов евро на замороженный счёт в Латвии - СМИ

Российско-латвийский миллиардер и обладатель двойного гражданства Пётр Авен получил разрешение на зачисление 235,9 млн евро на замороженный банковский счёт в Латвии из средств, которые пока не подпадают под санкции Европейского союза, сообщает журнал Ir, пишет ЛЕТА.

Разрешение на перевод 235 885 899 евро в Латвию для одного из лиц, включённых в санкционный список, Служба финансовой разведки (СФР) выдала в феврале, согласно информации, предоставленной журналу Ir. Перевод разрешён с банковского счёта в одной из стран Центральной Азии — бывшей советской республики, не присоединившейся к санкциям.

Причину, по которой он запросил разрешение, Авен журналу не прокомментировал.

В то же время Ir отмечает, что, судя по данным о замороженных средствах на банковских счетах в Латвии за февраль и март, соответствующий перевод ещё не состоялся. Если он произойдёт, деньги будут немедленно заморожены.

Также Ir указывает, что указанная сумма в четыре раза превышает общий объём средств, замороженных в Латвии на счетах всех лиц, подпадающих под санкции. По состоянию на 1 марта 2025 года в Латвии заморожены средства или экономические ресурсы 148 человек. В марте сумма, замороженная в финансовых учреждениях, составила 54,56 млн евро.

Журнал также напоминает, что в начале этого года появились сообщения о продаже Авеном и его давним бизнес-партнёром Михаилом Фридманом своих долей в российском банке "Альфа-Банк".

"Господин Авен выполнил все требования, необходимые для отмены санкций", — прокомментировал его представитель Игорь Басс.

Получен ли перевод средств, вырученных от продажи российского банка, на латвийский счёт как аргумент в пользу снятия санкций с российского миллиардера, СФР Ir однозначного ответа не дала. Один из критериев указывает, что в санкционные списки ЕС могут включаться "влиятельные предприниматели, действующие в России", однако "продажа активов в России сама по себе не является основанием для отмены санкций".

Авен был включён в санкционный список ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С момента включения в список он пытался добиться отмены санкций.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, Авену косвенно принадлежало 12,4% акций "Альфа-Банка", однако в начале этого года он прекратил участие в капитале банка.

Против Авена также действуют санкции США, Великобритании, ЕС и других стран.

В конце прошлого года украинский суд отменил частичный арест корпоративных прав нидерландской компании VEON в крупнейшем украинском мобильном операторе "Киевстар", ранее наложенный с целью предотвратить получение выгоды Авеном и Фридманом.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Авена за прошлый год выросло на 1,42 миллиарда долларов США (1,36 миллиарда евро) — до 7,38 миллиарда долларов.

Через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной телекоммуникационной компании Veon, крупнейшего турецкого мобильного оператора Turkcell и других предприятий в сферах здравоохранения и технологий.

Авен также является гражданином Латвии и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году проживает в Латвии вместе с семьёй.