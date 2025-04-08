Мартин Гаусс разочаровался в Латвии: здесь для него нет ни работы, ни бизнеса

Отставленный в понедельник, 7 апреля, с поста председателя правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс не видит для себя возможности трудоустройства или бизнеса в Латвии, заявил агентству ЛЕТА Гаусс.

Однако он добавил, что если по росту Латвия в будущем обгонит другие европейские страны, тогда, возможно, он мог бы найти "хорошую идею".

На вопрос, потребует ли он выплаты компенсации за увольнение с должности, Гаусс ответил, что не может комментировать вопросы, касающиеся договора.

При этом он отметил, что для него не установлены ограничения или запреты, запрещающие работать на конкурентов.

Гаусс также сказал, что сохранит имущество в Юрмале и общее имущество в Риге, так как он провел здесь 14 лет.

Экс-глава "airBaltic" также выразил мнение, что его увольнение не способствует запланированному "airBaltic" первоначальному публичному предложению акций (IPO), но выразил надежду, что IPO состоится, как и планировалось.

Как сообщалось, в понедельник, 7 апреля, совет авиакомпании "airBaltic" принял решение об увольнении председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса. Обязанности временного исполнительного директора "airBaltic" выполняет нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Ранее Гаусс сказал агентству ЛЕТА, что увольнение с должности стало для него сюрпризом, хотя политики уже некоторое время этого требовали.