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Как банк Parex: государство разделит airBaltic на две части - СМИ 1 1710

Бизнес
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Как банк Parex: государство разделит airBaltic на две части - СМИ

Государство внутренне поняло, что прыгнуло "выше собственной задницы" и что пустить продать акции airBaltic на бирже уже не сможет, заявил на ТВ3 автор одной из программ Кристапс Петерсонс.

Он также упомянул о том, что единственный возможный на данный момент путь - это раздел национальной авиакомпании, и государство очень хорошо осознает это.

Он считает, что увольнение Гаусса было закономерным, так как он, возможно, стал помехой для планов государства разделить авиакомпанию:

"Гаусса вышвырнули за дверь, так как у правительства есть какой-то план насчет airBaltic и они знали, что при Гауссе реализовать этот план будет невозможно. И я хотел бы сейчас перенестись на пару недель в более позднее время, оглянуться на это все и подумать, верны эти тезис и теория или нет, так как мне кажется - мы скоро увидим нечто такое, что положат перед правительством и что нас удивит.

А моя версия, если мне позволено таковую высказать, - airBaltic поделят на две части".

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(1)
  • Д
    Дед
    13-го апреля

    Про хорошую и плохую часть мы помним. Плохую оплатят из пенсионного фонда, а хорошую пообещают продать за миллион миллионов, а продадут за Чупа-чупс., и скажут, что сделаешь, конъюнктура рынка.

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