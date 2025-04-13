Как банк Parex: государство разделит airBaltic на две части - СМИ

Государство внутренне поняло, что прыгнуло "выше собственной задницы" и что пустить продать акции airBaltic на бирже уже не сможет, заявил на ТВ3 автор одной из программ Кристапс Петерсонс.

Он также упомянул о том, что единственный возможный на данный момент путь - это раздел национальной авиакомпании, и государство очень хорошо осознает это.

Он считает, что увольнение Гаусса было закономерным, так как он, возможно, стал помехой для планов государства разделить авиакомпанию:

"Гаусса вышвырнули за дверь, так как у правительства есть какой-то план насчет airBaltic и они знали, что при Гауссе реализовать этот план будет невозможно. И я хотел бы сейчас перенестись на пару недель в более позднее время, оглянуться на это все и подумать, верны эти тезис и теория или нет, так как мне кажется - мы скоро увидим нечто такое, что положат перед правительством и что нас удивит.

А моя версия, если мне позволено таковую высказать, - airBaltic поделят на две части".