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Никому не надо? МИД Латвии продает дом, в котором сидят фармацевты, производители шпрот и крестьяне-общественники 1 3984

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Дом по адресу Пилс 21, Рига.

Дом по адресу Пилс 21, Рига.

ФОТО: LETA

Правительство Эвики Силини решилось продать принадлежащее Министерству иностранных дел здание в Старой Риге на улице Пилс.

Недвижимость включает земельный участок площадью 506 кв. метров и здание площадью 1163 квадратных метра, которое является архитектурным памятником государственного значения.

Право собственности на недвижимость по адресу Пилс 21, Рига, закреплено за Латвийским государством в лице Министерства иностранных дел, однако с 2008 года объект находится в управлении Агентства госнедвижимости (АГН).

Здание оценено как находящееся в хорошем техническом состоянии, однако, согласно расчётам АГН, для обеспечения визуального, конструктивного и полноценного эксплуатационного состояния в ближайшие годы потребуется вложить около 1,3 миллиона евро без НДС.

Все помещения административного здания сданы в аренду юридическим и физическим лицам, в том числе: • Представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии, • Обществу "Latvijas Lauku forums", • Рижскому офису Международной организации по миграции, • Латвийскому фармацевтическому обществу, • некоему ООО "Gerwil Crewing Latvia", • Латвийскому институту внешней политики, • Обществу "Domas spēks", • Латвийскому рыбопромышленному союзу, • Обществу "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития".

После продажи недвижимости новый владелец не будет юридически связан договорами аренды, и арендаторам придется с вещами покинуть помещения. При этом арендаторы не имеют права на компенсацию вложений в государственную недвижимость.

Одновременно АГН сообщает, что представительство ВОЗ в Латвии уже переехало в новые помещения на улица Бривибас, а с Рижским офисом Международной организации по миграции договорились о переезде в здании на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, находящемся в собственности АГН.

Остальные могут быть свободны.

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#недвижимость #мид
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    Совершенно верно - свободны, как сопля в полёте!

    23
    2

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