Убытки airBaltic за три месяца составили почти 30 млн евро

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании.

Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.

В компании утверждают, что убытки были обусловлены увеличением финансовых расходов, ростом затрат на выбросы CO2 и повышением операционных издержек.

Представители airBaltic жалуются, что сложный зимний сезон, традиционно характеризующийся низким спросом, соответствует общеотраслевым тенденциям в авиации за первый квартал.

Исполняющий обязанности гендиректора airBaltic Паулс Цалитис уверяет, что первый квартал традиционно является самым слабым для авиакомпаний из-за сезонности.

"Хотя мы всё ещё работали с убытками, это улучшение по сравнению с прошлым годом. В отчёте видно увеличение доходов и стабильная операционная деятельность как по числу пассажиров, так и по маршрутной сети", — сказал он.

По его словам, стратегическая цель airBaltic по-прежнему остается подготовка к публичному размещению акций (IPO).

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года концерн airBaltic понёс аудированные убытки в размере 118,2 млн евро.

Также сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении 14 млн евро в airBaltic. В обмен Lufthansa Group получит право на 10% акций латвийской авиакомпании.

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат латвийскому государству, а 2,03% — датскому инвестору Ларсу Тусену. Правительство Латвии 30 августа 2024 года решило, что после IPO государству должна принадлежать как минимум блокирующая доля — 25% плюс одна акция.