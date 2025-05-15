Baltijas balss logotype

Убытки airBaltic за три месяца составили почти 30 млн евро 4 820

Бизнес
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Убытки airBaltic за три месяца составили почти 30 млн евро

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании.

Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.

В компании утверждают, что убытки были обусловлены увеличением финансовых расходов, ростом затрат на выбросы CO2 и повышением операционных издержек.

Представители airBaltic жалуются, что сложный зимний сезон, традиционно характеризующийся низким спросом, соответствует общеотраслевым тенденциям в авиации за первый квартал.

Исполняющий обязанности гендиректора airBaltic Паулс Цалитис уверяет, что первый квартал традиционно является самым слабым для авиакомпаний из-за сезонности.

"Хотя мы всё ещё работали с убытками, это улучшение по сравнению с прошлым годом. В отчёте видно увеличение доходов и стабильная операционная деятельность как по числу пассажиров, так и по маршрутной сети", — сказал он.

По его словам, стратегическая цель airBaltic по-прежнему остается подготовка к публичному размещению акций (IPO).

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года концерн airBaltic понёс аудированные убытки в размере 118,2 млн евро.

Также сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении 14 млн евро в airBaltic. В обмен Lufthansa Group получит право на 10% акций латвийской авиакомпании.

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат латвийскому государству, а 2,03% — датскому инвестору Ларсу Тусену. Правительство Латвии 30 августа 2024 года решило, что после IPO государству должна принадлежать как минимум блокирующая доля — 25% плюс одна акция.

Читайте нас также:
#airbaltic
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • lg
    lo gos
    15-го мая

    Любая вещь в руках дикаря превращается в груду обломков.

    6
    1
  • З
    Злой
    15-го мая

    Да провались ты пропадом,пофиг

    14
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го мая

    вразумите меня дурня зачем нужна нам грешным эта хромая корова да ещё без молока? Толька фураж жрёт.

    19
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го мая

    Другими словами негативная прибыль 10 лямов ежемесячно.

    19
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 186
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 426
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3224
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2392

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 95
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 155
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 172
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 371
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 229
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 149
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 95
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 155
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 172

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео